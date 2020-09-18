Samanyolu Haber /Gündem / Algı operasyonu için daire başkanlığı! /18 Eylül 2020 11:38

Algı operasyonu için daire başkanlığı!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) eriyen oylarını ve ekonomik krizi unutturmak için algı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanlığı kurdu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapan kararnameye göre, Türkiye'ye karşı 'yürütülen' psikolojik harekât, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her türlü manipülasyon ve dezenformasyonla mücadele edilmesine karar verildi. 

Bu faaliyetler, Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı görevleri arasında sayıldı.

Başkanlık kriz, olağanüstü hâl dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde devletin belirlediği hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerinde bulunacak. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) halkın vergileri ile paralı troll ordusu istihdam eden ilk iktidar olarak tarihe geçmişti. 
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