“Algı şu: Para kayıp, damat da kayıp”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP’nin bir kampanyaya dönüştürdüğü ve yanıtını aradığı, Merkez Bankası rezervinden eritilen 128 milyar doların akıbetiyle ilgili Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’e değerlendirmelerde bulundu. Babacan, “İnsanlar neyi biliyor: 130 milyar rezerv yok, bir de damat yok. Kaç kişi geldi bana şunu söyledi: Damat aldı gitti bu parayı. Sahada böyle bir algı var” dedi.





Babacan Merkez Bankası rezervinden eritildiği belirtilen 128 milyar dolarla ilgili olarak şunları kaydetti:





“Biz 12 yıllık dönemde sadece 12 kez müdahale etmişiz. Toplam 8 milyar dolar kullanmışız. Hepsi­ni açıklamışız. Hâlâ Merkez Ban­kası'nın web sitesinde duruyor. Siz neyi gizlemek istediniz ki bunu kamu bankaları üzerinden dolambaçlı yaptınız. Niçin şeffaf yapmadınız?”





"iktidar, bu adımı yerel seçim öncesinde “ekonomiyi ne güzel yönetiyoruz” diyebilmek için kullanmış olabilir"

Kaç kere müdahale edildiğinin bilinmediğini ama 1 Ocak 2019'dan sonraki 21 ayda 130 milyar dolar­lık bir kayıp rezerv olduğunun bilin­diğini anlatan Babacan, en önemli müdahalelerin 2019'daki 31 Mart yerel seçimlerinden önceki üç ayda yapıldığına dikkat çekti. Babacan'a göre iktidar, bu adımı yerel seçim öncesinde “ekonomiyi ne güzel yönetiyoruz”, “kurda istikrar var” diyebilmek için kullanmış olabilir.





"İnsanlar neyi biliyor: 130 milyar rezerv yok, bir de damat yok"

128 milyar dolarla ilgili birçok iktidar mensubunun farklı farklı açıklamalar yapmasına ilişkin olarak da şu düşüncelerini dile getirdi:





“İnsanlar neyi biliyor: 130 milyar rezerv yok, bir de damat yok. Kaç kişi geldi bana şunu söyledi: Damat aldı gitti bu parayı. Sahada böyle bir algı var. İkisi de ortada olmayınca, bu algıyı yıkmak için ‘Para kayıp değil, yolsuzluk yok, sattık, Türk lirası aldık, varlıklar yer değiş­tirdi' demek istiyorlar. İktisat bilenlerin saçma sapan bulduğu ifadeler bunlar. Diyorlar ki bizim seçmeni idare edelim yeter.”





“Bu kadar döviz rezervi olsaydı. Merkez Bankası çok rahat para basardı. Bastığı para karşılıksız para olmazdı. Türkiye'nin bir mali kuralı olsaydı, bu dönemler­de çok rahat parasal genişlemeye gider, bütçe açığı yapabilirdi. Almanya gibi ülkeler bunu yaptı. Biliyorlar ki mali kural onları çok kısa sürede açığı kapatmaya yönlendirecekti” diyen Babacan, iki önemli hata yapıldığını belirterek şunu söyledi:





“Birincisi mali kuralın bizzat Sayın Erdoğan tarafından engellenmesi, ikincisi de döviz rezervlerinin pandemi başlamadan önce sıfırlanması.”