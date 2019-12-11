Ali Ağaoğlu hakkında 2 yıl 4 ay hapis istemi

Müteahhit Ali Ağaoğlu hakkında BBC'ye verdiği röportajda kadınları aşağıladığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan eski CHP'li milletvekili Biçer'e hakaretten 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, müteahhit Ali Ağaoğlu hakkında, eski CHP milletvekili Tur Yıldız Biçer'in kadınları ve kendisini aşağıladığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.





'BENİM MALIM' SÖZLERİNE TAKİPSİZLİK





İddianamede, eski CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in 19 Nisan 2017'de şikayet dilekçesi vererek, Simon Reeve tarafından BBC için hazırlanan belgeselin 27 Mart'ta yayınlanan ilk bölümünde yatak odasında kameraya takılan kadın çanta ve ayakkabılarını "Kızlar dağıtıyor" diyerek gösterirken, Reeve'in "Bunlar sizin mi, değil mi?" sorusuna Ağaoğlu'nun "Yok ama onları kullananlar benim malım" diyerek, kadınları aşağıladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu belirtildi.





3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR





Suç duyurusunun ardından Ağaoğlu, Tur Yıldız Biçer için "O gelsin bekliyorum eve o hanımefendiyi eve" şeklinde yanıt vermişti. Suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya verildiği ancak müzakerelerde uzlaşma sağlanamadığı belirtildi. Bu nedenle Ağaoğlu hakkında "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.





Ali Ağaoğlu, iddianame kabul edilirse önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.





Öte yandan Ağaoğlu hakkında "kişiler arasında ayrımcılık yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından ise takipsizlik kararı verildi.