Ali Babacan: 'Beştepe oligarkları için yolun sonu göründü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’de aç açıkta kimse yok” açıklamasını hatırlatan DEVA lideri, “Utanç duyuyorum. Cumhurbaşkanı çıkıyor; açlığı inkâr ediyor. Kabinedeki ilgili bakanı da çıkıp açık açık dar gelirlileri daha da yoksullaştırdıklarını itiraf ediyor. Onlar hiç utanmıyorlar, hiç sıkılmıyorlar” şekline konuştu.







Babacan, “Sayın Erdoğan bugün gitsin Almanya’ya, oradaki ekonomiyi yönetmeye başlasın. Koskoca Alman ekonomisi üç dört senede batar” ifadesini kullandı.





“Gece yarısı bozdukları ekonomiyi gündüz gözüyle düzelteceğiz. Gece yarısı çıktıkları İstanbul Sözleşmesi’ne biz gündüz gözüyle gireceğiz. diyen Babacan, konuşmasını şöyle sürdürdü:





“Bu seçimi; evladına harçlık veremediği için gizli gizli ağlayan babalar, marketten istediğini alamadığı için başı öne eğilen anneler kazanacak. 28 Şubatçıların bin yıllık iktidar hevesini alaşağı eden kardeşlerim, konserleri yasaklanan sanatçılar kazanacak.”





Erdoğan’ın DEVA Partisi’ni görmezden geldiğini ancak yanılacağını savunan Babacan, “Sayın Erdoğan; siz görmezden gelinenlerin zaferini çok iyi bilirsiniz. 2002’de o sessiz yığının desteğiyle iktidara gelmiştiniz. Şimdi de görmezden gelinenler kazanacak ve siz emeklik günleriniz başlayacak. Kazanan; siz de dahil tüm Türkiye olacak” dedi.





Erdoğan’a seslenen Babacan, “Beştepe oligarkları için yolun sonu göründü. Erdoğan’a sesleniyorum. Dönülmez akşamın ufkundayız” dedi.