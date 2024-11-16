Ali Babacan: Çözüm konusunda gayret görürsek destekleriz

İlk olarak söz alan Babacan, kayyım atamasına tepki gösterdi. Babacan, kayyım atamasının demokrasinin temel ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti. Kayyım ataması düzenleyen yasa ile ilgili çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmaların içinde olduklarını dile getiren Babacan, “DEVA Partisindeki hukukçu arkadaşlarımız bu çalışmalar konusunda diğer partilerle yakın istişarelerde bulunuyorlar” dedi.









‘NET BİR ŞEY DUYMADIK’

Babacan, Erdoğan’dan net mesajlar duymadıklarını söyledi. Babacan, “Henüz net bir siyasi tutum, net bir siyasi duruş görmedik, görmüyoruz. Dolayısıyla bütün bu açıklamaların, bütün bu söylemlerin bir samimiyet testinden geçmesi gerektiğini de her fırsatta ifade ediyoruz. Unutmayalım ki şu anda ülkedeki yürütme erki, yürütme sorumluluğu Cumhurbaşkanlığı ve onun bu sorumluluğu paylaştığı bakanlarda olmaktadır. Sayın Bahçeli’nin herhangi bir yürütme sorumluluğu yoktur. Asıl yürütme sorumluluğu olan kişilerde biz bu konularla ilgili henüz net bir duruş görmüş değiliz bu birinci tespit” ifadelerini kullandı.







Bahçeli’nin açıklamalarına işaret eden Babacan, “Sayın Bahçeli'nin bugüne kadar yaptığı açıklamalar ağırlıklı olarak güvenlikle ilgili sorunlar ama temel hak ve özgürlükler konusunda henüz detaylandırılmış açıklamalar görmüyoruz. Kısa kısa bir iki cümle ile dokunuşlar var ama detaylı bir açıklama yok. Bu dediğimi gibi ülkemizin en önemli konularından birisidir. En önemli sorunlarından birisidir, bu konuda hiç kimse bir siyasi parti hesabı yapmamalıdır. Böyle bir konuda klasik bir muhalefet refleksi olmamalıdır ki biz memnuniyetle bunu izliyoruz. Memnuniyetle pek çok siyasi partinin bu konuda bir gayret, iyi niyet ihtimali üzerine bir duruş gösterdiğini de görüyoruz. Bu da memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak daha umutlu olmamız için henüz çok erken” diye kaydetti.







Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.Kürt sorununa dair tartışmalara değinen Babacan, “Sayın Bahçeli’nin 1 Ekim’de Meclis’in açıldığı gün DEM Parti Eş Genel Başkanlarının ve milletvekillerinin elini sıkmasıyla başlattığı, ardından da grup toplantısındaki konuşmalarıyla gündeme getirdikleri konuları şöyle bir hızlıca değerlendirecek olursak, ben daha önce de söyledim, bugün de ifade ediyorum. Türkiye’nin kadim sorunları var. Bu kadim sorunların çözümüyle alakalı yüzde 5, yüzde 10 ihtimal dahi görsek, bir ihtimal kırıntısı dahi görsek biz bu konuyla ilgileniriz. Çözümle ilgili niyetin, çözümle ilgili gayretin yanında, arkasında oluruz. Bunu açık bir şekilde ifade ettik” diye konuştu.Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha söylenecek bu konuda çok söz var, yapılacak çok iş var. Dolayısıyla söylenecek sözleri, yapılacak işleri somut olarak görmeden dediğim gibi beklentileri çok yükseltip yeni bir hayal kırıklığına ülkenin karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Ümit ediyoruz ki bütün bunlar sadece ve sadece Sayın Erdoğan'ın bir dönem daha görevde kalması için yapılan bir çalışma değildir. Ümit ediyoruz ki bütün bunlar sadece ve sadece ülkeni derin ekonomik ve sosyal sorunlarının üstünü örtmek ve gündemi başka yerlere çekmek için oynanmış oyunlar değildir. Tekrar ifade ediyorum. Çözüm konusundaki gayreti bırakın yüzde 5-10 ihtimal kırıntısını bile destekleyici bir tutum içinde biz oluruz. Bundan sonra da olmaya devam ederiz.”