Ali Babacan’dan Erdoğan’a ‘faiz’ sorusu: Neden susuyorsun, lütfen açıkla?

TR724'te yer alan habere göre Erdoğan’ın seçimden önce, “Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez! Faiz devamlı düşecektir.” dediği videoyu paylaşan Ali Babacan, “Seçimden önce “Faiz devamlı düşecektir” dedi, seçimden sonra faizi devamlı artırıyor. Sayın Erdoğan, faiz konusunda üç aydır susuyorsunuz. Lütfen açıklayın. Size göre hangisi doğru: Faizi düşürmek mi, artırmak mı? Yanlışlarınızın bedelini milyonlarca insan ödedi, ödüyor.” ifadelerini kullandı.



Merkez Bankası, bugünkü kararında politika faizini beklentilerin de üzerinde artırarak yüzde 17,5’ten yüzde 25’e çıkarmıştı.