Ali Babacan’dan HDP’ye mesaj

HDP eşbaşkanlarına mesaj gönderen Ali Babacan, “Kongrede alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum” dedi.







HDP’nin 4’üncü Olağan Büyük Kongresi’nden aldığı davete yanıt veren Babacan, mesajında şu ifadeleri kullandı:





Babacan mesajında şu ifadeleri kullandı:





“Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisinin 4’üncü Olağan Büyük Kongresine davetiniz için teşekkür ederim. Kongrede alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum. Bu vesileyle selamlarımı iletiyor, kongrenizin hayırlı olmasını diliyorum.”