Samanyolu Haber /Gündem / Ali Babacan’dan HDP’ye mesaj /23 Şubat 2020 17:04

Ali Babacan’dan HDP’ye mesaj

AKP’den istifa eden ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de destek verdiği yeni partisini kısa süre içerisinde resmen kurması beklene eski bakanlardan Ali Babacan, dördüncü olağan büyük kongresini gerçekleştiren HDP’ye mesaj gönderdi.

SHABER3.COM

HDP eşbaşkanlarına mesaj gönderen Ali Babacan, “Kongrede alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum” dedi.

HDP’nin 4’üncü Olağan Büyük Kongresi’nden aldığı davete yanıt veren Babacan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Babacan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisinin 4’üncü Olağan Büyük Kongresine davetiniz için teşekkür ederim. Kongrede alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum. Bu vesileyle selamlarımı iletiyor, kongrenizin hayırlı olmasını diliyorum.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali Babacan’dan HDP’ye mesaj Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:18:33