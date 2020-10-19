Ali Babacan’dan iktidara sert sözler: Bu ülkenin insanlarından ne istiyorsunuz?

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Karabük İl Kongresi’nde iktidarı sert sözlerle eleştirdi:

Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:





‘TEK BİR SES BÜTÜN SESLERİ BASTIRIYOR’

“Şu anda iktidarda olan parti, bundan 18 yıl önce, ‘altta kalanlar’ adına yola koyularak geniş bir toplum kesiminin desteğini aldı. 28 Şubat sürecinden sonra, içinden geldikleri kesimlerin ezilmesine itiraz olarak ortaya çıkan bir partiydi. Ancak bugün, tek bir sesin bütün sesleri bastırdığı bir ülke yarattı. Bu harekete destek verenler, devran dönsün ve aynı adaletsizlikler bu defa başkaları tarafından yaşansın istememişti.





‘MİLLİLİK VE YERLİLİKLE ALAKALARI YOK’

AKP’nin uyguladığı politikaların millilik ve yerlilik alakası yok. Gerçek milliyetçilik, her bir vatandaşın kendi hak ve özgürlüklerini doyasıya yaşayabileceği bir ülke yaratmaktır. Gerçek milliyetçilik, bu ülkede yaşayan herkesin başını dik tutabilmesini sağlamaktır. Gerçek milliyetçilik, vatandaşının çocuğunun geleceğinden kaygı duymadan başını yastığa koymasını sağlamaktır. Gerçek milliyetçilik, ‘ulusal çıkar’ gibi bahanelerle insanların canıyla alay etmemektir. Gerçek milliyetçilik, gençlerin hayallerini çalmamaktır. Biz DEVA Partisi olarak, bu ülkenin haysiyetli insanlarına yakışır, eşit, adil, özgür bir ülke inşa etmek için geliyoruz.





‘GÜVEN OLMAYAN ÜLKEDE DÖVİZ ARTAR, İŞSİZLİK ARTAR, YOKSULLUK ARTAR’

Bugün yaşanan tüm sorunların çözümü ancak ve ancak bu milletin, çalışanların ve yatırımcıların geleceğe güvenle bakmasıyla mümkündür. Oysa ülkeyi yönetenlerin artık güven ortamını tesis etme imkanı kalmadı. Bu yönetim başta olduğu sürece yatırımcı yatırım yapmaktan çekinecek, yeni istihdam oluşmayacak, işsizlik sorunu artmaya devam edecek. Güven olmayan ülkede döviz artar, işsizlik artar, yoksulluk artar.





‘BU ÜLKENİN İNSANLARINDAN NE İSTİYORSUNUZ?’

Vatandaşın bütün özgürlüklerini elinden zaten alıyorsunuz. Ekonomiyi batırdınız. Bunlar yetmedi, vatandaşın sağlığına göz diktiniz. Semptom göstermeyenleri sadece Dünya Sağlık Örgütü‘yle paylaşıyorsunuz. Ya siz bu ülkenin insanlarından ne istiyorsunuz? Devlet yönetimine emanet gözüyle bakmayanlardan korkun. Her kim ki ‘ben' demeye başlar, ondan sonra hatalar birbirini kovalar.”





Babacan, konuşmasının ardından Karabük'teki esnafla sohbet etti. Ardından Karabük il binasının açılısını gerçekleştirdi.