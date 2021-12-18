Ali Babacan’dan itirafı: Keşke konuşsaydım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gazeteci Cüneyt Özdemir’in sorularını cevaplladı. Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili, “Türkiye’yi bir felakete götüreceğini ben görüyordum. Ama bunu kamuoyuna açıkça konuşmadım. 2015 Ağustos’ta bir karar aldım ben artık konuşmayacağım, artık sessiz bir şekilde eski hayatıma döneceğim dedim ama keşke konuşsaydım” dedi.





Ali Babacan konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili pişmanlığını dile getirdi.





Babacan şunları söyledi:





“Ben 6 yıldır yokum. Kendi sorumluluk alanlarımda yaptığım çalışmalardan benim içim rahat. Ancak yapmadığım ya da söylemediğim keşkelerim var. Mesela diyelim ki bu 2017 referandumunda. Takvim çok enteresan, 15 Temmuz 2016’da darbe teşebbüsü oldu, OHAL ilan edildi hemen 6 ay sonra anayasa değişikliğine başlandı. Referanduma giderken hazırlık gizli tutuldu. AK Parti ve MHP’den üçer kişilik dörder kişilik ekipler oluşturuldu. Anayasa değişikliği hazırlandı ve birden gündeme geldi. Çok hızlı bir şekilde Meclis’ten geçirilip referanduma sürüldü. Bunun Türkiye’yi bir felakete götüreceğini ben görüyordum. Ama bunu kamuoyuna açıkça konuşmadım. 2015 Ağustos’ta bir karar aldım ben artık konuşmayacağım, artık sessiz bir şekilde eski hayatıma döneceğim kararı aldım. Şimdi diyorum ki keşke o kararımı bozsaydım, keşke konuşsaydım. Kamuoyuna keşke açıklasaydım.”





KASITLI ÇÖKÜŞÜ YAŞIYORUZ

Son ekonomik gelişmeler üzerine yaygın yoksullaşma beklediğini kaydeden Babacan, “Şu anda ülkeyi yönetenlerin kasıtlı olarak aldığı kararlarla attığı adımlarla gerçekleştirdiği bir çöküşü yaşıyoruz. Bu durumun nasıl bir felakete yol açtığını insanlar birkaç ay sonra anlayacak. Çok yaygın bir yoksullaşma olacak. Bu krizde zengin ve fakir arasındaki uçurum daha da artacak” ifadelerini kullandı.





ERDOĞAN’IN MERKEZ BANKASI’NA MÜDAHALE ETMESİNE İZİN VERMEDİK

Babacan kendi bakanlığı döneminde başbakan Erdoğan’ın Merkez Bankası’na müdahale etmeye çalıştığını, ancak kendisinin buna izin vermediğini söyledi.





Babacan, “Ben ayrıldıktan sonra milli gelir düştü. O dönemde Merkez Bankası bağımsızdı. (Erdoğan) Müdahale etmeye çalışıyordu 2011-2012 yıllarında. Merkez Bankası’na müdahale etmesine izin vermedik” dedi.





DERHAL ERKEN SEÇİME GİTMELİ

Erken seçimin hemen olması gerektiğini belirten DEVA lideri, “Orta direk çöküyor şu an. Zengin daha zenginleşiyor, fakir daha da fakirleşiyor. Böyle bir tabloda derhal seçime gitmeli. Fakat daha gitmez, Erdoğan ‘1,5 senem daha var’ diyor.” şeklinde konuştu.