Ali Babacan, Davutoğlu'nun kendisine yaptığı teklifi açıkladı

10 Temmuz'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyeliğinden istifa eden eski başbaka yardımcısı Ali Babacan, yeni parti çalışmalarında sona geldi.





Babacan, isim vermeden Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomik programların bir karşılığının olmadığını, bunlara güven duyulmadığını söyledi.





AKP'DEN NİÇİN İSTİFA ETTİ?





Ali Babacan, 2011 yılından itibaren yaşanan olumsuzluklar sebebiyle AKP'den istifa kararı aldığını söyledi. Olumsuzlukların giderilmesi için 2013 yılından 2019’a kadar uğraştıklarını belirten Babacan, ancak başarılı olamayınca istifa ettiğini belirtti.





BABACAN: KENDİMİ VEBAL ALTINDA HİSSEDİYORUM





Ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili kendini büyük bir vebal altında hissettiğini söyleyen Babacan, gelinen noktada partiden ayrılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.





"ERDOĞAN PARTİDEN AYRILMAMI İSTEMEDİ"





Ülkenin karanlık bir tünele girdiğini vurgulayan Babacan, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisinin partiden ayrılmasını istemediğini de dile getirdi.





Babacan daha önce atacakları bir ayrılık adımının mevcut düzeni olumsuz etkileyeceği korkusuyla bundan kaçındıklarını ifade etti.





Son 4 yılın insanları dinlemek için iyi bir fırsat olduğunu belirten Ali Babacan, Türkiye ile ilgili iyi bir strateji belirleme konusunda çalıştığını açıkladı.





"ABDULLAH GÜL ÇALIŞMALARIMIZA DESTEK VERİYOR"





Altaylı, yeni parti kurma hazırlıklarıyla ilgili olarak "Abdullah Gül çok fazla öne çıkmaz derler. Temkinli bir insan olduğu bilinir. Bu kez Gül ikircikli bir tavır içinde. Ali Babacan'ın arkasında aslında Gül var. Gül bu partinin neresinde?" diye sordu.





Babacan, "Abdullah Bey ile gelecek vizyonumuz aynı. 'Ben artık aktif siyasette yokum.Yeni bir partide olmam' dedi. Kendisi bizim çalışmalarımıza destek veriyor. Ayda bir ya da iki defa görüşüyoruz. Dışarıdan bize bilgisiyle tecrübesiyle destek veriyor. Ama nihai kararları biz veriyoruz." cevabını verdi.





YENİ PARTİ ÇALIŞMALARI





"Üzerinde çalıştığımız siyasi parti geniş toplum kesimlerine hitap eden bir çalışma." diyen Babacan, gerçekçi bir Türkiye tasarımı yapmak istediklerini söyledi.





İttifak ve ortak aday dertlerinin olmadığını söyleyen Babacan, amaçlarının Türkiye’yi yönetecek bir siyasi parti oluşturmak olduğunu belirtti.





"Siyasi itibarını koruyan herkesle irtibat içindeyiz." açıklamasında bulunan Babacan, kararları tek başına almadığını açıkladı.





Beşir Atalay, Nihat Ergün ve Sadullah Ergin gibi eski AKP’lilerle birlikte çalışıp çalışmayacağı sorulan Babacan, eski mesai arkadaşlarından bazılarının yeni partide görev alacağını, ancak kadronun ağırlıklı olarak AKP’lilerden oluşmayacağının altını çizdi.





PARTİNİN KURULUŞ TAKVİMİ





Partinin kuruluş takvimi kapsamında, yıl sonu tüzel kişiliğin kurulacağını belirten Ali Babacan, teşkilatlanmanın 2020 yılı içinde tamamlanacağını kaydetti.





700 kişiyle birebir görüştüğünü söyleyen Babacan, katılmak isteyen çok sayıda kişi olduğunu ve çalışmaların sürdüğü mesajını verdi.





PARTİNİN İSMİ NE OLACAK?





Partinin ismine dair tartışmalara ilişkin Babacan henüz isim ve logo üzerindeki çalışmaların devam ettiğini işaret etti.





"DAVUTOĞLU BİRLEŞME TEKLİFİNDE BULUNDU"





Kendisi gibi AKP'den istifa eden ve yeni parti kurma çalışmaları için kolları sıvayan eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile temasta olup olmadığına dair Babacan, “Ahmet Davutoğlu bize birleşme teklifinde bulundu. Kendi merkezli bir hareket başlattı. Biz daha sonra başladık biz daha farklı bir metot ile devam edeceğiz. Ben birleşmeyi zor görüyorum. Gerçekçi görmüyorum.” dedi.