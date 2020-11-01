Ali Babacan, Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı: Kapatacağız!

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1. Olağan Gaziantep İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.





İzmir'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziyelerini ileten Babacan, "Umarım en kısa zamanda hep beraber yaralarımızı sararız" dedi.





Parti olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olduklarını vurgulayan Babacan, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemle meclisimizi kuvvetlendirip gerçek anlamda bir hukuk devleti inşa edeceğiz" dedi.







"İfade ve basın özgürlükleri başta olmak üzere tüm özgürlükleri tesis edeceğiz" diyen Babacan, bir ülkenin sorunlarına çözüm bulması için öncelikle problemleri oturup konuşması gerektiğini vurguladı.





HAKİM VE SAVCILARA TELEFON GİTMEYECEK

Babacan, her türlü ayrımcılığın karşısında olduklarının altını çizerek şunları kaydetti:





Yargıyı tarafsız ve bağımsız hale getirip sade ve sadece halkımız için karar vermesini sağlayacağız. Mahkemelerimize diyeceğiz ki, "değerli savcı ve hakimlerimiz, evrensel hukuka ve anayasamıza bakın, vicdanınızın sesini dinleyin, acil ve hızlı şekilde kararınızı alın" diyeceğiz. DEVA Partisi olarak taahhüt ediyoruz ki iktidarımızda, savcı ve hakimlere talimat telefonları gitmeyecek.





Savcı ve hakimlerimize notlar, pusulalar gitmeyecek ama tabi ki böylesine bir bağımsızlık alanında da yargımızın gerçek anlamda tarafsız çalışmasını beklemek de en önemli önceliğimiz olacak.





Kararnamelerle devleti yönetmeyeceğiz. Bu ne demek? Bu KHK utancına son vereceğiz. Bir kararname yayınlanıyor ve tek bir imza atılan bu kararname, kanun hükmünde. Yani TBMM'ye ait olan yetkiyi alıyor ve tek bir imzayla bu KHK diyerek yayınlayıp geçiyorsunuz. Biz buna son vereceğiz.





VARLIK FONUNU KAPATACAĞIZ

Varlık Fonu'na yönelik eleştirilerini dile getiren Babacan, "Karadelik haline gelen Varlık Fonu'nu kapatacağız" ifadesini kullandı. Babacan, Kamu İhale Kanunu'nu da tümüyle yenileyeceklerini vurguladı.





"PROBLEM SİZDE Mİ KOMŞUDA MI"

Hükümete dış politika konusunda da eleştirilerde bulunan Babacan, "Dış politikada ülkemiz ve halkımızın çıkarlarını en ön plana koyacağız. Şu andaki durum ülkenin kaderi değil. Şöyle düşünün, dünyada 200 kadar ülke var. 200 daireli bir sitede oturduğunuzu düşünün ve diyorsunuz ki apartmanınızda oturanların hepsi size düşman. Şimdi problem acaba sizde mi yoksa 199 tane komşuda mı? Bunu düşünmek lazım" diye konuştu.