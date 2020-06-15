Samanyolu Haber /Gündem / Ali Babacan, Erdoğan'la ilk defa nasıl ters düştüklerini anlattı /15 Haziran 2020 13:51

Ali Babacan, Erdoğan'la ilk defa nasıl ters düştüklerini anlattı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk defa nasıl ters düştüklerini anlattı.

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Kurucularından olduğu AKP'den ayrıldıktan sonra DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, TELE 1’de yayımlanan "Hayatın Rengi" programında Tuluhan Tekelioğlu’nun sorularını yanıtladı.

Yayında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilk defa nasıl ters düştüklerini anlatan Babacan "2009 yılıydı, mali kurallara bağlı maliye politikalarının benimsenmesi gerektiğini önerdim. Sayın Erdoğan, 'Kendi içimizde IMF yaratmaya gerek yok' diyerek reddetti. TBMM'de Plan Bütçe Komisyonu'nda oy birliğiyle geçti. Genel Kurul'da oylamaya birkaç saat kala gelen talimatla durduruldu" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde ‘Başbakan Yardımcısı’, ‘Dışişleri Bakanı’ ve ‘Ekonomi Bakanı’ olarak görev yapan Babacan ayrıca TÜİK verilerinin güvenilirliği ve Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank’ın yönetim kurulu üyesi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in ise Halkbank yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına dair de konuştu.

Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilerle ilgili şunları söyledi:

ÖNCEDEN İSTEMEZDİM, BASINDAN ÖĞRENİRDİM
* Ben artık bakmıyorum. Eskiden çok yakından takip ederdim. Her ayın üçüncü günü saat 10.00’da açıklanırdı. TÜİK bağımsız olduğu için bakan olduğum dönemde bile saat 09.59’da bile rakamları istemezdim onlardan. Ben basından öğrenirdim enflasyonun yüzde kaç çıktığını.

VERİ GÜVENİLİRLİĞİ KALMADI
* Çünkü TÜİK bağımsız ve gerçekten o ölçümü yapması gerekiyor. Ben artık bakmıyorum çünkü bakmanın bir anlamı yok. Veri güvenilirliği kalmadı Türkiye’de. Bu veri güvenilirliğini devletin açıkladığı rakamlara güvenin tekrar inşa edilmesi çok önemli.

İNSAN KAYNAĞI KALİTESİ EROZYONA UĞRADI
Ali Babacan; Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank’ın yönetim kurulu üyesi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Halkbank yönetim kurulu üyesi olarak atanmasını ise şu sözlerle yorumladı:

* Türkiye ne oldu da bu kadar büyük krizlerin içerisinde yuvarlanıyor? İki tane önemli sebep gösteririm. Birincisi insan kaynağı kalitesindeki erozyon. Kamu yönetiminde, devlet yönetiminde, işini bilen, yetkin insanların sayısı artık bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar…

* Kararlar da istişare yapılmadan alınıyor. Hangi kurum olursa olsun. Önce dürüst ve yetkin insanlarla çalışacaksınız ve kararlarınızı istişare ile alacaksınız. Şu anda ikisi de yok.

ÖNERİM ERDOĞAN TARAFINDAN REDDEDİLDİ
Sözcü'nün aktardığına göre Ali Babacan, 2009 yılında yazdığı istifa mektubuyla dönemin başbakanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilk ters düşmesini anlattı.


 
Mali kurallara bağlı maliye politikalarının benimsenmesi gerektiğini belirttiği önerinin Erdoğan tarafından "Kendi içimizde IMF yaratmaya gerek yok" sözleriyle reddedildiğini belirten Babacan, şunları söyledi:

OYLAMAYA BİRKAÇ SAAT KALA TALİMAT GELDİ
"Başarıları kalıcı kılalım istedik. Bunu mali kuralla yapmak istedik. TBMM’de Plan Bütçe Komisyonu’nda oy birliğiyle geçti. Genel Kurul’da oylamaya birkaç saat kala gelen talimatla durduruldu. Bana sordular o zaman, ben o konuda konuşmama kararı aldım dedim."
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