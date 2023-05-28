Samanyolu Haber /Politika / Ali Babacan: Her alanda kötüye gidişin devamını göreceğiz /28 Mayıs 2023 23:06

Ali Babacan: Her alanda kötüye gidişin devamını göreceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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TR724'te yer alan habere göre kesin olmayan sonuçların ardından Erdoğan’ı tebrik eden Babacan, şöyle konuştu:

    Kendisini tebrik diyorum. Kendisine çağrım, vatandaşlarımızın verdiği bu yetkiyi adalet, liyakat ve istişare ilkelerinden sapmadan kullanmasıdır.
    Umutsuzluğa yer yok. Biz buradayız, sapasağlam ayaktayız. Bizim de kendimize çıkaracağımız dersler olacaktır. Doğru yoldan sapmayacağız. Tam demokrasiye olan sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.
    Üzülerek söylüyorum, her alanda sadece ve sadece kötüye gidişin devamını göreceğiz. Ancak biz buradayız, tavsiyelerimizi ortaya koyacağız.
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