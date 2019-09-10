Ali Babacan ilk kez konuştu... Röportaj için ilginç bir adres seçti.

Kurucuları arasında yer aldığı AKP'den geçtiğimiz günlerde istifa eden eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ilk kez konuştu... Konuşmak için ilginç bir adres seçen Babacan AKP içerisinde bir süredir muhalif kanatta bulunan, Medyada 'Hocacılar' olarak adlandırılan grubun gazetesine Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi'ne verdi.





Karar gazetesinden Ahmet Taşgetiren ve Yıldıray Oğur'a konuşan Ali Babacan, gündeme ve kuracakları yeni partiye ilişkin soruları cevapladı





İlk defa kurulacağını duyurduğu yeni parti için tarih verdi. Babacan, 2020'den önce kurulacağını açıkladığı yeni partide 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konumunun ne olacağına ilişkin soruya "Abdullah Bey Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra aktif siyasette yer almayacağını kamuoyuna açıklamıştı.





Tarafsız Cumhurbaşkanlığı konumundan sonra da bir siyasi parti çatısı altında olmayı doğru bulmuyor" yanıtını verdi. AKP'den aklen ve kalben bir kopuş yaşadığını ifade eden Babacan, yeni parti kararının kişisel kırgınlıklar nedeniyle alınmadığını vurgulayarak "Şahsi kırgınlıklar söz konusu olsaydı partiyi 2003'te bırakırdım" şeklinde konuştu. Babacan, açıklamalarında milyonlarca kişi tarafından izlenen 'Susamam' şarkısına atıfta bulunarak "Biz de susamadık, karar verdik, çalışıyoruz" sözlerini kaydetti.







Babacan, kurucusu olduğu ve 14 yıl MKYK üyeliği yaptığı AKP'den istifası sonrası ilk defa açıklamalarda bulunurken, "Adaleti tesis etmek, işi ehline vermek, kararları istişareyle almak, kurumların itibarını korumak, şeffaf olmak ve en önemlisi önce insan diyebilmek. Bunlar çok önemli ilkelerdi. Türkiye niye bu durumda diye baktığımızda da bu ilkelerden ve değerlerden uygulamada uzaklaşılmış olması bu sorunların ana kaynağı maalesef" dedi.





Babacan, AKP'den ihracı istenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla birlikte hareket edip etmeyeceklerine ilişkin soruya, "Siyasetteki önceliklerimiz, izlediğimiz yöntem ve üslup oldukça farklı" yanıtını verirken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilişkili düşüncelerini ise, "Referandum kampanyasında aktif görev almam istendi. Ben reddettim. Artısıyla eksisiyle değerlendirildiğinde, Türkiye için faydasından çok zararı olacağına inandım" şeklinde açıkladı.





Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik duruma da değinen Babacan, "Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir sorun yok. Hele ekonomi en kolay kısmı. İki kere iki dörttür diyebildikten sonra, rasyonalite olduktan sonra çok kolay toparlanır. Ama diğer alanların üzerine çok yoğunlaşmamız gerekiyor. Toplumsal hasarı tamir etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.





Mardin, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasını "Seçilmişleri sadece bağımsız yargı görevden alabilir" sözleriyle eleştirirken Kürt meselesinin çözümünü için "yeniden üretilmiş bir stratejiye ihtiyaç olduğu" yorumunda bulundu.











