Ali Babacan’ın konuşmasına polis engeli

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli'de vatandaşlarla bir araya geldi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Kültür Merkezi önünde stant kuran partililer halka aşure dağıttı. Ancak, toplanan kalabalığa konuşma yapmak isteyen Babacan, polis engeliyle karşılaştı.







"BÖYLE BİR ETKİNLİĞE İZİN VEREMEM"

Sadece stant kurulup, aşure dağıtımı yapılacağının beyan edildiğini ve iznin bu yönde alındığını söyleyen polis, parti otobüsünün bölgeden çekilmesini istedi. Polisin müdahalesinin ardından DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Konuşma için bildirimde bulunulmadığını belirten polisler, alınan izni görmek istedi. Görevli polisler izni inceledikten sonra; “Sadece stant açmak için talebiniz var. Ben gerekli izin almadan bu etkinliğe izin veremem. Burası trafiğe kapalı bir alan. Komisyon kararıyla kapatılmış alan. Burayı izinsiz trafiğe açmıyoruz. Aşure hayrı dışında başka bir etkinlik söz konusu değil. Stant dışında bir izin almadıkları için itiraz ediyoruz” ifadelerini kullandı.





DEVA Partili Şahin ise polise “Hangi izinden bahsediyorsunuz. Biz size bildirim yükümlülüğümüzü yerine getirdik. Biz otobüsten konuşmayacağız. Biz burada normal etkinliğimizi yapacağız” diye cevap verdi.





Tartışmanın ardından olay yerinde görevli polisler üstleri ile görüştükten sonra etkinliğin yapılmasında bir sakınca olmadığını belirterek izin verdi. Daha sonra Babacan kürsüye çıkarak konuşmasını yaptı.