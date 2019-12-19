‘Ali Babacan kendi medyasını kuruyor' iddiası

Ahmet Davutoğlu’nun ardından, yeni yılda partisinin adını, amblemini ve kurucular listesini açıklaması beklenen Ali Babacan’ın batık bir tv kanalı satın alarak kendi medyasını oluşturma yönünde ilk adımı atacağı iddia edildi.





Medyaradar’ın kulis haberine göre, Babacan, borçları nedeniyle iki yıl önce iflas eden Kanal A’nın satın alınmasını sağlayarak siyasi oluşumunun medyası için start vermiş olacak.





Habere göre, 1996’da yayın hayatına başlayan ve Termikel Şirketler Grubu’na ait olan Kanal A’nın borçlarını da yine Babacan’ın öncülük ettiği siyasi oluşum ödeyecek.





Termikel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya, Eylül 2017’de yaptığı bir açıklamada, “Makul bir teklif gelirse satarız. Konuşuruz. Neticede iş adamayız” ifadelerini kullanmıştı.





AKP’den ayrıldıktan sonra siyasetçi, akademisyen, eski bürokrat ve konusunda uzman birçok kişiyi etrafında toplayan Babacan’ın yeni yılın ilk ayında İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçisini vermesi bekleniyor.





Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Babacan’ın 31 Aralık’a kadar partinin kurulacağı tarihi açıklayacağı, 15 Ocak’a kadar da partinin kurulacağı ifade ediliyor.





Babacan’ın ekibi, Davutoğlu’nun 13 Aralık’ta kurulan partisine işaret ederek, bir yarış içine giriliyormuş gibi hava oluşmaması için parti kuruluşunun yeni yılın başına bırakıldığını söylüyor.





Babacan’ın partisinin Kurucular Kurulu’nda yer alacak isimlerle ilgili çalışmaların da sürdüğü belirtilen haberde, AKP’den ihraç edilen İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun, Babacan’ın partisinde yer alacağı iddiası öne sürülüyor.