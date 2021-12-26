Ali Babacan: Nas diye finansal sisteme baltayla girdiler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi 1. Olağan Osmaniye İl Kongresi’nin açılışında konuştu. Babacan'ın gündeminde dövize çevrilebilir mevduat uygulaması ve merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal vardı.





Açıklamasında George Soros’la ilgili de konuşan Babacan, “Mesele Soros değil. Haftanın düşmanı panosu. Oraya kimi koyuyorsa o hafta o düşman oluyor. Soros dese ‘para getireyim’, hemen dost olur. Daha önce BAE için hain demiyor muydu? Sonra ne oldu veliaht prens geldi devlet töreniyle karşıladı. ‘Denize düşen yılana sarılır’ diyorsan açıkla. Paraya çok ihtiyacın varsa açıkla. 5 yıl boyunca 84 milyon insanı bu ülkeye düşman belletin” şeklinde konuştu.





“SAHTE ZAFER İÇİN DÖVİZ SATTILAR”





Öte yandan Babacan, “Sırf Sayın Erdoğan’a sahte zafer yaratmak için ne yaptılar? Merkez Bankasına arka kapıdan döviz sattırdılar. Kendi vatandaşını dövizle borçlandırıyor. Bu yarınlara ipotek koymaktır. Erdoğan nas diye diye finansal sisteme baltayla, kazmayla dalmadan önce, dolar kuru 8,30 idi. Türk lirasının esamesi okunmuyor. Türk lirası kazanıp, Türk lirası harcayan vatandaşlar olarak, her gün batıyoruz” dedi.





“NAS DİYE FİNANSAL SİSTEME BALTAYLA GİRDİLER”





Babacan, “Her fırsatta yerli ve millî diyen iktidar, yerli ve milli neyimiz varsa aslında dibe batırdı. 2 günde 7 milyar doları cayır cayır yaktılar bunu neden açılamıyorsunuz. Bu yolun sonu fakirlik ve enflasyon. 130 milyar dolar sattılar ya. O akraba bakanla beraber arka kapıdan sattılar.Merkez Bankası kuru düşürmeye çalışıyor, diğer yandan vatandaşlarımız dolar alıyor olay bu. Erdoğan nas diye diye finansal sisteme baltayla girdi. Sayın Erdoğan, vatandaş yanlış tezlerinizin deneme tahtası değil” şeklinde konuştu.





AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayata geçirdiği dövize çevrilebilir mevduat uygulamasının 1970’lerin eski bir sistemi olduğunu ve merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından kaldırıldığını hatırladan ”Bunu 1989’da son ödemesini yapıp Rahmetli Özal kaldırdı. Bir daha da getirmeyin’ dedi. Bu hafta yaptığınız açıklamalarla Özal’ın kemiklerini sızlattınız” ifadelerine yer verdi.

