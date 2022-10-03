Babacan'dan 'ortak aday' yanıtı: Erdoğan dahi buna cesaret edemiyor, yanına MHP'yi alıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ortak adayın ilanıyla ilgili, "Adımlar itina ile atılmalı, bir sıralama var ona uyulmalı" dedi.







"Aksi halde ilerde yaşanabilecek belirsizlik hem altılı masayı hem ortak adayı çok zor durumlara sürükler" uyarısı yapan Babacan, “Tabii artık vatandaşın da ne olduğu belli, somut bir çözüm paketi görmesi gerekiyor. Tabloyu net görmesi ve güven duyması gerekiyor” diye ekledi.





Babacan, HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca'nın sorularını yanıtladı.





'Altılı masa çalışmaları tamamlanıp bazı belirsizlikler giderilince insanlar da net resmi görecek'

“Münferiden güçleniyoruz, iyi bir trend yakaladık ama insanlar altılı masa ile ilgili de çok soru soruyor. Bu soruların bazılarının cevabı var bazılarının henüz yok. ‘Tamam sizi seviyoruz ama altılı masada ne yapacaksınız?’ diye soruyor insanlar. Oradaki cevabımız netleştikçe, altılı masa çalışmaları tamamlanıp bazı belirsizlikler giderilince insanlar da net resmi görecek ve çekinen insanlar daha rahat davranmaya başlayacaklar” diye Babacan, şöyle devam etti:





'Geçiş sürecinin yol haritası ve temel politikalarda mutabakat bitmeden bitmeden ortak aday ve seçim ittifakı konusu ele alınmaz'

“Bizim en baştan beri aslında bir kronolojimiz var. 1) Geçiş sürecinin yol haritası 2) Temel politikalarda müşterek bir zemin oluşturmak 3) Ortak cumhurbaşkanı adayı ve seçim ittifakı konusunda partilerin kararlarını netleştirmesi. Geçiş süreci yol haritası ve temel politikalarla ilgili bir şablon hazırladık. O şablonu partilerin genel başkanlarına sunduk. Biraz hızlanmamız gerektiğini ve daha somut sonuçlar ortaya koymamız gerektiğini de söyledik. Geçiş sürecinin yol haritası ve temel politikalarda mutabakat bundan sonraki sürecin ana teması olacak. Bu iki çalışma bitmeden ortak aday ve seçim ittifakı konusu ele alınmaz. En azından biz istemiyoruz. Sıralamamız böyle.”





'Seçimi kazanan cumhurbaşkanı istifa etmeli mi?' tartışması

Babacan, “seçimi kazanan cumhurbaşkanı istifa etmeli mi, edecekse hangi aşamada istifa etmeli tartışması”na ilişkin olarak da şunları kaydetti:





“İşte bu süreçte buna da karar verilecek. Bizim her başlık hakkında ve bu konu hakkında bir fikrimiz var ama ortak olarak bir karar verilmeli. Hangi partiler bu konuyu nasıl değerlendirecek belki süreye ihtiyaçları vardır, onu göreceğiz.”





“Bizim rakibimiz şu an iktidarda. Büyük rakip orada. Burada altı partinin birbiriyle uğraşma lüksü yok” diyen Babacan, “Vaatler bağlamında nasıl ayrışacakları” sorusuna da, “Ortak esaslarda mutabık kalınır, ana omurga korunur her parti kendi iddiasını projesini savunur” diye yanıt verdi.





'Mutabakata varmadan direkt aday isimleri üzerinden yapılan her tartışma sorun ortaya çıkarıyor'

“Temel politikalarda konuşup mutabakata varmadan direkt aday isimleri üzerinden yapılan her tartışma sorun ortaya çıkarıyor. Potansiyel ortak aday isimleri üzerinden yapılan her tartışma ya ideoloji ya kimlik tartışmasına dönüyor. Adayın ya da mensubu olduğu partinin evveliyatını masaya yatırmaya gidiyor iş” diyen Babacan, şunları kaydetti:





“Oysa biz ülkenin yarını ile ilgili bir mutabakata varırsak bu mutabakat masadan gösterilen aday kim olursa olsun onu bağlar. O noktadan sonra aday şuradan geliyor, eskiden görüşleri buydu, onun karakteri budur gibi meselelerin önemi kalmayacak. Güçlendirilmiş parlamenter demokrasi dokümanımızda bahsettiğiniz konularla ilgili yaklaşımın temeli atıldı. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili çok sağlam maddeler var bu dokümanda. Bir komisyonumuz bu dokümandan on ayrı yasa metni çıkarıyor şu anda. Sadece sistem değişikliği değil. Anayasa metninde hak ve özgürlüklerle ilgili son derece çetrefilli konular var.”





'İsim kısmı işin en kolayı'

İsim kısmını işin en kolay kısmı olarak gördüğünü söyleyen Babacan, “Bir kişinin aklıyla ne hale düştüğümüz görüldü, o yüzden bu bir ortak akıl projesi zaman ve sabır istiyor” dedi.





Babacan, “Mevcut sistemde seçim kazanmak istiyorsak, ortak adayla çıkmak zorundayız. Mevcut sistemde anayasayı değiştirmek istiyorsak 360 milletvekili çıkarmak zorundayız. Ben tek başıma çıkaracağım diyen varsa güzel. Ama Erdoğan dahi buna cesaret edemiyor, yanına MHP'yi alıyor. Ya ortak bir aday olacak ya da riskli bir alana doğru gidilecek. O bağlamda biz ortak adayı çok önemli görüyoruz. Ama bu işin sıralaması ile ilgili tartışmaları yanlış buluyoruz. Biz kendi partimizde başkanlık kurulunda bile bu konuyu daha açmadık” değerlendirmelerinde bulundu.





'Sonradan belirsizlik olmaması için her şeyin adım adım tutarlı bir biçimde netleşmesi gerekir'

Babacan, “Kamuoyundaki bu aday tartışması üzerinizde baskı yaratıyor mu?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:





“Baskı hissetmiyoruz. Baskıyla, dışardan yönlendirme ile iş yapacak bir parti değiliz. Kendi kronolojimizde adım adım gidiyoruz. Sonradan belirsizlik olmaması için her şeyin adım adım tutarlı bir biçimde netleşmesi gerekir. Aksi takdirde seçmen belirsizliği değil ‘bildiği kötüyü’ tercih edebilir. O yüzden işi ciddiye almamız ve rakibi asla küçümsememek lazım. Rakibin elinde en hafifinden koskoca bir propaganda makinesi var. Herkesin gördüğü siyahı beyaz diye anlatabiliyorlar. Ve o kadar sık tekrarlıyorlar ki insanlar kendisinin yanlış gördüğünü düşünüp ‘ah evet galiba bu beyaz benim gözüm bozuk’ diyebiliyor. Bunu küçümseyemezsiniz. Artık iş üretmek ve güven oluşturmamız gerekiyor. İnsanlar baktıklarında ne olduğu belli beş yıllık bir çözüm paketi görmeliler. Bu netliği bir an önce sağlamalıyız.”