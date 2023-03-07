Ali Babacan: Seçim gecesi tarihi başarıya imzamızı atacağız

Altılı Masa, Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya gelerek Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Toplantıya ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır” dedi.



“SEÇİM GECESİ TARİHİ BAŞARIYA İMZAMIZI ATACAĞIZ”



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



* “Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Açık havada saatlerce toplantımızın bitmesini bekleyen vatandaşlarımızın dediği gibi, ‘Birleşe birleşe kazanacağız'. Türkiye için şimdi kenetlenme vakti. Seçim gecesi tarihi başarıya imzamızı atacağız.”