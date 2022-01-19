Ali Babacan: Vatandaşların haklarını koşulsuz, şartsız derhal tanıyacağız

Kürt meselesine ilişkin de konuşan Babacan, “Otoriter ortaklık tarafından Kürt meselesi yeniden diriltildi diye bu meseleyi çözme çabasından vazgeçmek çok yanlış” dedi.







Babacan, "İş başına geldiğimizde vatandaşlarımızın analarından emdikleri ak süt kadar helal olan bütün haklarını koşulsuz, pazarlıksız, müzakeresiz derhal tanıyacağız. Bir hukuk devletine yakışan neyse, biz onu yapacağız. Otoriter ortaklık tarafından Kürt meselesi yeniden diriltildi diye bu meseleyi çözme çabasından vazgeçmek çok yanlış” ifadelerini kullandı.





Artı Gerçek’in haberine göre Babacan, partisinin haftalık değerlendirme toplantısında konuştu.





Geçen hafta Elazığ’da üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara’nın intihar etmesine ilişkin Babacan, “Biz haktan ve hukuktan yana olduk. Cemaat ve vakıflar derhal kapatılsın diyenlere karşı haktan ve hukuktan bahsettiğimizde de bazı grupların saldırısıyla karşılaştık. Bunlar olacak” dedi.





‘DEMOKRATİKLEŞME YOLCULUĞU GERİYE GİTTİ’





Türkiye’nin demokratikleşme yolculuğunda bazı kritik virajları alamadığına dikkat çeken Babacan, “Süreçler içerisinde eksiklikler, hatalar oldu. Bunları görüyoruz, biliyoruz. Ama daha kötüsü, son yıllarda, demokratikleşme yolculuğumuz yarıda kaldığı yetmemiş gibi geri geriye gitti” diye konuştu.





“İş başına geldiğimizde vatandaşlarımızın analarından emdikleri ak süt kadar helal olan bütün haklarını koşulsuz, pazarlıksız, müzakeresiz derhal tanıyacağız” diyen Babacan, “Bir hukuk devletine yakışan neyse, biz onu yapacağız. Otoriter ortaklık tarafından Kürt meselesi yeniden diriltildi diye bu meseleyi çözme çabasından vazgeçmek çok yanlış. Güvenlik veya terör gerekçesiyle, Türkiye’nin demokratikleşme çabaları durdurulamaz” dedi.





‘DİNİ DEĞERLER KUTUPLAŞMAYA ALET EDİLDİ’





Hayalindeki Türkiye’yi açıklayan Babacan, “Herkesin kendisini birinci sınıf ve eşit vatandaş hissettiği, kimsenin dilinden, inancından, düşüncesinden dolayı kendisini öksüz hissetmediği bir ülkedir. Bu ülke, yaşadığı demokratikleşme tecrübelerinden çıkarttığı derslerle güçlenecektir” ifadelerini kullandı.





“Cemaat ve vakıflar kapatılsın diyenlere karşı haktan, özgürlükten bahsettiğimizde küçük grupların saldırılarıyla karşılaştık” diyen Babacan, “Sezen Aksu’yla ilgili haktan, özgürlükten bahsedince başka grubun saldırısıyla karşılaştık. Ülkeyi marjinal kuşatmalara bırakmayacağız. Dinİ değerlerin siyasete ve kutuplaştırmaya alet edilmesi bugünkü iktidarın geleneği haline geldi. Kimse boşuna heveslenmesin. Bu ülkeyi sokakta bulmadık. Böyle kirli hesapların peşinden koşan, yarınlarımızı hedef alan gruplara pabuç bırakmayız” diye konuştu.

