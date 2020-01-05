Ali Babacan, yeni partiyi yine erteledi

Uzun bir zamandır siyaset kulislerinde konuşulduktan sonra kurulacağı açıklanan yeni parti için Ali Babacan ağırdan alıyor.





Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kurmasının ardından Babacan ve ekibinin kuracağı parti henüz açıklanmadı. Eski Bakan Ali Babacan, partisinin kuruluşunu ikinci kez erteledi. Yeni tarih Ocak sonu ya da Şubat başı olarak belirlendi.





Yeni parti çalışmalarını sürdüren Babacan cephesinden yeni parti için ikinci kez erteleme kararı çıktı.





Babacan'ın Eylül 2019'da verdiği bir röportajda "2020'ye kalmadan partiyi kuracağız" demesine rağmen, partinin kuruluşu Ocak ayının ikinci haftasına ertelenmişti. Edinilen bilgilere göre, Babacan cephesinin yeni partiyi Ocak sonu ya da Şubat ayının başına ertelediği belirtildi.





"Tüzel kişilik 2019 sonunda oluşturulacak" demişti

Eski Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yeni parti çalışmalarıyla ilgili canlı yayında Fatih Altaylı'nın sorusuna şu yanıtı vermişti:









"Partinin tüzel kişiliğinin 2019 sonunda oluşturulmaya başlanacak. Bugüne kadar tek bir kişiden tek para almadık. Tüzel olmadığımız için. Sadece arkadaşlarımız ailelerinden destek veriyorlar."