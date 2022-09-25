Ali Babacan, Yiğit Bulut'a neden cevap vermediğini açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz hafta içinde gazetecilerle İstanbul'da yaptığı görüşmede pek çok soruyu yanıtladı.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre bu sorulardan biri de, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un kendisine yönelik 2014 yılından bu yana gündeme getirdiği, son olarak Twitter'da tekrarladığı "Bank Asya'nın Ziraat Bankası tarafından satın alınmasını sağlamaya çalıştı" iddiasına neden yanıt vermediğiydi.



Babacan'ın karşılığı şöyle oldu:



"Her şeye cevap yetiştirme gibi bir huyum yok. Çok ciddi ve temel konularsa cevaplarız ama sosyal medyada o kadar çok konu var ki... Biz işimizi yapıyoruz. Ülkenin menfaati için ne doğruysa onu yapmanın mücadelesini verdik. Bakanlık dönemimde de öyleydi halen de öyle biz hep ülkenin menfaatlerini gözettik ama herkes öyle değil..."