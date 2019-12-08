Samanyolu Haber /Gündem / Ali Babacan'a salvolar koalisyonun gizli ortağından geldi /08 Aralık 2019 15:43

Ali Babacan'a salvolar koalisyonun gizli ortağından geldi

Yeni parti kurma çalışmalarından sona yaklaşan Ali Babacan’a yönelik AKP iktidarına destek veren Vatan Partisi’nin yayın organı Ulusal Kanal dosya haber hazırladı. Aynı kanal daha önce de AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir diğer rakibi Ahmet Davutoğlu ile ilgili bir dosya haber yapmıştı.

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Ulusal Kanal’daki dosya haberde AKP iktidarı dönemindeki olaylardan tek sorumlu olarak Ali Babacan’ın gösterilmesi dönemin en etkili ismi Tayyip Erdoğan’dan hiç bahsedilmemesi dikkat çekiyor.

 
Haberde şu ifadeler yer alıyor: “Babacan bütün görevlerinin yanı sıra, Türkiye’yi esas ekonomi üzerinde felakete sürükledi. “Borç parayı ben bulurum” diye sahneye çıktı. Babacan döneminde borçlar zirve yaptı. Göreve başladığı 2002’de toplam borç 129 milyar dolardı. Babacan’ın ayrıldığı 2015’te toplam borç 400 milyar dolara yükseldi.Batı destekli finans kuruluşlarına yakınlığıyla bilinen Babacan’ın Türkiye’yi ekonomik krizden nasıl kurtaracağı merak ediliyor. IMF reçetesini sunan Kemal Derviş politikalarını uygulayacağı konuşuluyor.”

Haberde Ali Babacan’ın kendisine danışman olarak seçtiği hemen herkesin sözde fetö ile bağlantısı çıktığı iddiasında bulunurken, Ankara başsavcılığı, Babacan’la ilgili soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdiği aktarıldı. Babacan’ın 2014’de de Bank Asya’yı kurtardığı ifade edildi.

Dosya haber şöyle devam ediyor:

“Babacan’ın kuracağı partide eski bakanlar Beşir Atalay, Nihat Ergün ve Sadullah Ergin’in olacağı konuşuluyor. Atalay, açılımcı bakan olarak anılırken, eski Adalet Bakanı Ergin’in adı fetö iddianemelerinden birinde yer aldı.”

“Babacan kapı kapı dolaşıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile geçen aylarda bir araya gelmişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Babacan sayesinde “muhafazakâr dindar” diye tanımlanan kitleye ulaşabileceğini söylemişti.”

“Babacan’ı ekonomi bakanlığının yanı sıra Dışişleri bakanlığı dönemi de çok tartışıldı. Parti kurma çalışmalarında destek gördüğü Abdullah Gül mirasını sürdüren Babacan, Avrupa Birliği için sınırsız taahitler de bulundu. AB’nin gelecek ve demokrasi programı olduğunu söylemişti”
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