Samanyolu Haber /Gündem / Ali Babacan'dan adaylık açıklaması /04 Ocak 2023 12:40

Ali Babacan'dan adaylık açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı programda olası cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklama yaptı. Babacan, altılı masanın mutabakata varması halinde görevi "en iyi şekilde yapacağını" söyledi.

SHABER3.COM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Programı'na konuk oldu. Programda, olası cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Babacan, "Biz hiçbir siyasi partiyle adaylar konusunda, olası isimler konusunda 'olur' ya da 'olmaz' demiyoruz. Altılı masada hiçbir isimle ilgili olumlu/olumsuz hiçbir görüş zikredilmedi. Altılı masa böyle bir mutabakata varırsa hem seçilebilme sorunu olmaz hem de en iyi şekilde ben yaparım, sorun yok. Bizim öncelikle ortak yönetim modeli ve geçiş yol haritasında mutabık kalmamız önemli" dedi.

Babacan: 15-20 kişilik isim havuzu var

Babacan sözlerini, "Seçilecek cumhurbaşkanı yetkilerini nasıl kullanacak, altılı masa ile mutabakat nasıl olacak bunlar etraflıca hazırlanıyor. Altılı masanın mutabakat ruhu var. Onun için dikkat ederseniz bizden hiçbir açıklama yapılmadı. Benim görüşüm şahsi görüş olmamalı. Partide çok kıymetli insan kaynağımız var. Ortada dolaşan genel başkanlar var, belediye başkanları var, bir de toplumda dillendirilen isimler var. Topu topu 15-20 kişilik isim havuzu var" şeklinde sürdürdü.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK'da muhtemel seçim tarihleri ele alınmıştı. DW Türkçe'nin AKP kaynaklarından edindiği bilgiye göre, AKP'de kurmayların ağırlıklı eğilimi 14 Mayıs oldu. Seçim tarihinin öne çekilmesi tartışmaları yoğunlaşırken, henüz ortak adayını açıklamayan altı muhalefet partisinden oluşan altılı masanın 5 Ocak'taki yeni yılın ilk toplantısında  yeni sisteme yönelik geçiş süreci yol haritasını ele alınması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali Babacan'dan adaylık açıklaması Sonraki Haber >>

"Sadaka mı veriyorsunuz?"

"O anne evladı öldüğü zaman mı gidip mezarının başında duracak?"

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

KHK'lı söylüyor!

KHK'lı söylüyor!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı toprağa verildi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı toprağa verildi

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

A’dan Z’ye Hizmet

A’dan Z’ye Hizmet
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:59:52