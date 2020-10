Ali Babacan'dan AKP'ye tepki : Kimden neyi saklıyorsunuz?

Kırşehir'de partisinin 1’inci Olağan İl Kongresi’nde konuşan Babacan, bundan sonra garanti ödemelerinin ayrıntılı kalemler halinde öğrenilemeyecek olmasını eleştirdi.





Babacan, "İktidarın otoyol, köprü, hastane gibi büyük projeler için ne kadar ödeme yaptığı artık öğrenilemeyecek. TBMM’ye, milletin Meclis’ine yalnızca toplu tek bir rakam açıklanacak. Şeffaflık en önemli ilkelerden ama onlar karanlığı seviyor, gizlemeyi tercih ediyorlar. Bu milletin parasını kullanırken gizli saklı ne yapıyorsunuz? Neyi gizliyorsunuz? neyi saklıyorsunuz? Milletin parasını harcadıklarının farkında değil bunlar, bizim zannediyorlar, zaten çok uzayınca böyle olur. Bir iktidar çok uzun süre iş başında kalınca böyle olur. Tarihte bunlar sabit. Oturduğu koltuk devletin değil benim zanneder. Her şey size emanet, vatandaş size emanet etmiş" diye konuştu.





Babacan’ın konuşmasından satır başları şöyle:





ZİHNİYET PROBLEMİ: Bugünkü hükümet ne yapıyor? Geçtiğimiz hafta içinde bütçede fonksiyonel sınıflandırma tablosu kaldırıldı. Bu biraz teknik tabir. Hükümet diyor ki “Ben ne harcadıysam bundan sonra tek bir rakam yazacağım, öyle detay falan da açıklamayacağım. Size detay vermeyeceğim” diyor. Yani iktidarın otoyol, köprü, hastane gibi büyük projeler için ne kadar ödeme yaptığı artık öğrenilemeyecek. TBMM’ye, milletin Meclis’ine yalnızca toplu tek bir rakam açıklanacak. Hiçbir hukuk kuralını, etik değeri tanımıyorlar. Bu bir zihniyet problemidir.





MİLLETİN PARASINI KENDİSİNİN SANIYOR: Bir ülkede meclisin egemenliğini zayıflatırsanız millet egemenliğini zayıflatırsınız, kurumları zayıflatırsınız, demokrasimize zarar verirsiniz. Bu bütçe milletin bütçesi milletin. Kimsenin kendi malı mülkü değil. Milletin parasını harcadıklarının farkında değil bunlar, bizim zannediyorlar, zaten çok uzayınca böyle olur. Bir iktidar çok uzun süre iş başında kalınca böyle olur. Tarihte bunlar sabit. Oturduğu koltuk devletin değil benim zanneder. Her şey size emanet, vatandaş size emanet etmiş. Öyle değil, benim zannetmeye başlar.





KİMDEN NEYİ GİZLİYORUSUNUZ?: Hangi bütçe kalemi olursa paranın kalem kalem denetlenebilir olması gerekir. Bunu engelleme hakları yok. Şeffaflık en önemli ilkelerden ama onlar karanlığı seviyor, gizlemeyi tercih ediyorlar. Bu milletin parasını kullanırken gizli saklı ne yapıyorsunuz? Neyi gizliyorsunuz? Neyi saklıyorsunuz? Bu ülkede aileler ay sonunu getirmek için harcadığı her kuruşu tek tek hesap ederken, siz neyi kimden saklıyorsunuz? Bu milletin kaynaklarını kimlere nelere harcıyorsunuz açık olun dürüst olun.





BAHÇELİ’YE FOSİL YANITI: Grup toplantısında hükümetin ortağı öfkeyle bize sataşmış, partimizi, arkadaşlarımızı ve beni de kastederek ‘siyasi fosil’ gibi bir laf etmiş. Şimdi bize ve bana diyor bunu ‘siyasi fosil’ diye. Neyse artık buraları geçelim, çok uzatmayalım o konuyu. Şimdi Türkiye’nin en yeni siyasi hareketine, sahiplerinin gençler olduğu bir partiye siyasi fosil denmez. Bu konuda söylenecek çok şey var ama girmeyeceğim bunlara, herkes her şeyi görüyor.





AKILLARI BAŞKA YERDE: İş gücü var insan gücü var niye bu kadar ithalat yapıyoruz çünkü kötü yönetim beceremiyorlar akılları memleket meselelerinde değil, akıllar başka yerde. Keşke yönetenlerin beyinlerini açıp da okumak mümkün olsa. Sabahtan akşama kadar kafalarından geçenlerin ne kadarı memleket meselesi ne kadarı başka meseleler keşke açıp bakmak mümkün olsa. Hiçbir şeffaflık ve öngörü yok. Şu anda devlet yönetiminde etik değer ilke kalmadı. İnsanlığın bugüne taşıdığı yerel ilkelerimiz siyaset dünyamızdan silindi. Adalet, eşitlik, liyakat, şeffaflık siliniyor, yönetenler tarafından ayaklar altına alındı, çiğneniyor.





ASGARİ ÜCRET SEFALET ÜCRETİNE DÖNÜŞTÜ: Ülkemizdeki yoksulluk tarihin rekor seviyesinde şu an. Hayat pahalılığı can yakıyor, can alıyor asgari ücret sefalet ücretine dönüşmüş durumda. Emekli maaşları neye göre arttırılıyor? Memur maaşları neye göre arttırılıyor? Devletin açıkladığı enflasyona göre arttırılıyor? Gerçek enflasyon değil, yoksulluk ülkede son dönemlerde görmediğimiz kadar hızlı artıyor.





EKONOMİ NEREDE KÖTÜYSE MHP ORADA: Hükümetin ortağı askıda ekmek kampanyası başlattı. Bugün bu kampanyayı başlatan hükümet ortağı ekonomi ne zaman kötü olsa oradan hükümet ortağı olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlayın üçlü koalisyon dönemini, 90’lı yılların sonu 2000-2001 o dönemde yaşanan ve yakın tarihimizin en büyük krizi olan 2001 krizinde neler yaşanmıştı hatırlayın. 20’ye yakın banka batmıştı memlekette, milli gelirin 3’te 1’i kaybedilmişti, gecelik faiz yüzde 7.500’ü görmüştü. Yıllık enflasyon yüzde 70’leri geçmişti. Başbakanlığın önünde yazar kasalar fırlatılmıştı. O zatın çalışma odası o binadaydı, halkımız yine açlık sınırındaydı, yine becerememişlerdi. Dünya Bankası’ndan bir Başkan Yardımcısını ekonominin başına getirmek zorunda kalmışlardı. Borcun faizini ödeyebilmek için dahi, yeni borca ihtiyaç duymuşlardı. Şu an bunlar yine hükümete ortak ve ülkemiz yine derin bir ekonomik krizin içinde, bunu biliyorlar. Ortak oldukları hükümet yönetmeyi beceremeyip vatandaşı ekmek parasına muhtaç bırakıyor sonra da bunlar ekmeği asıyorlar meydanlara. Biz bu ülkenin yerli ve milli geleneklerine bu kadar yabancı bir duruş görmedik açıkçası.





İŞİNİZE GELDİĞİ GİBİ DAVRANMAYIN: Şu anda bu ülkede iktidarın görevi tek bir çocuğun bile aç yatmamasını sağlamak küçük müçük bugünkü iktidarın tek ortağısınız. Size bunu da mı biz hatırlatalım. İşinize geldiğinde iktidarmış gibi davranıyorsunuz, astığım astık kestiğim kestik diyorsunuz. İşinize gelmeyince de sanki üzerinizde hiçbir sorumluluk yokmuş gibi mağdur şapkanızı takıp meydanın ortasına ekmeği asıyorsunuz. Ülkenin içine düştüğü durumdan siz de sorunlusunuz kaçamazsınız. Başarılı olunca ortağım başarısız olunca dışarıda durup mağduriyet şapkanı tak, ekmeği as, yok öyle kaçamazsınız





ONLARIN BAKMADIĞI DOLARA ÇİFTİ, ESNAF BAKIYOR: Tarımcılık hayvancılık günü birlik karalarla yönetiyor, bütüncül bir politika yok. Dolar arttıkça tarımın maliyeti artıyor. Hani biz dolara bakmıyoruz diyorlar ya çiftçi, esnaf bakıyor günlük hayatını direk etkiletiyor. Doğru tarım politikaları uygulanmadan Tarım ve hayvancılığı geliştirmek değil mevcudu dahi koruyamazsınız, nitekim edemiyorlar da. Tarım ürünleri ithal ediliyor."