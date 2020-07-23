Samanyolu Haber /Gündem / Ali Babacan'dan Ayasofya açıklaması /23 Temmuz 2020 22:01

Ali Babacan'dan Ayasofya açıklaması

Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesi sonrasında kılınacak olan cuma namazına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın davet edilmediği bildirildi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, camiye dönüştürülen Ayasofya'nın ibadete açılacağı ilk namazda, kendisine davet gelmediğini açıklarken, "Gelseydi gidebilirdim herhalde" dedi. 

Babacan, Ayasofya'nın müze statüsünün iptal edilerek camiye dönüştürülmesi konusunda ise,  "Daha önce 'Bu bir tuzaktır, bu bir oyundur' ifadesi kullanıldı. 'Biz böyle bir şey yaparsak dünyanın her yerindeki camilerin başına ne gelir, düşünüyor musunuz' dendi. Benim hükümette olduğum dönem gündeme gelmedi açıkçası" yorumunu yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde Habertürk'te yayınlanan "Nedir Ne Değildir?" programında, gazeteciler; Nihal Bengisu Karaca, Nagehan Alçı, Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlıyor.
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