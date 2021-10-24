Ali Babacan'dan Berat Albayrak açıklaması

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Maaşınızı dolarla mı alıyorsun?" açıklamasına göndermede bulundu.





Faizin düşürülme kararından sonra artış gösteren dolar/TL kurundaki yükselişe Ali Babacan sosyal medya hesabından tepki gösterdi.





"FAKİRLEŞİYORUZ"





Babacan, "Türkiye'de maaşını dolarla alan çok azdır. Ama şunu biliyoruz ki; dolar arttığı zaman tam da o yüzden biz fakirleşiyoruz. Türkiye, sayelerinde maaşını dolarla alanlar için cennet oldu. Maaşını dolarla alanlar için bedava bir ülke oldu Türkiye" dedi.





Babacan, sözlerine şöyle devam etti:





"Bu ülkenin çaresi ne bugünkü kötü yönetimdir ne de geçmiş vesayetçi akıldır. Türkiye, tüm sorunlarını demokrasi zemininde konuşarak çözme gücüne sahip bir ülkedir"