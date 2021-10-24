Samanyolu Haber /Politika / Ali Babacan'dan Berat Albayrak açıklaması /24 Ekim 2021 16:05

Ali Babacan'dan Berat Albayrak açıklaması

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Maaşınızı dolarla mı alıyorsun?" açıklamasına göndermede bulundu.

SHABER3.COM

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Maaşınızı dolarla mı alıyorsun?" açıklamasına göndermede bulundu. 

Faizin düşürülme kararından sonra artış gösteren dolar/TL kurundaki yükselişe Ali Babacan sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 

"FAKİRLEŞİYORUZ"

Babacan, "Türkiye'de maaşını dolarla alan çok azdır. Ama şunu biliyoruz ki; dolar arttığı zaman tam da o yüzden biz fakirleşiyoruz. Türkiye, sayelerinde maaşını dolarla alanlar için cennet oldu. Maaşını dolarla alanlar için bedava bir ülke oldu Türkiye" dedi.

Babacan, sözlerine şöyle devam etti: 

"Bu ülkenin çaresi ne bugünkü kötü yönetimdir ne de geçmiş vesayetçi akıldır. Türkiye, tüm sorunlarını demokrasi zemininde konuşarak çözme gücüne sahip bir ülkedir"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali Babacan'dan Berat Albayrak açıklaması Sonraki Haber >>

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

İşte yanardağın patlama anı

İşte yanardağın patlama anı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Ben robotun dalkavuğunu severim

Ben robotun dalkavuğunu severim

Zırhlı araç yine bir çocuğu ezdi

Zırhlı araç yine bir çocuğu ezdi

Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:00:46