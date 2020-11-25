Ali Babacan'dan Erdoğan'a : Konuşmalarımı kopyalıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerine, son dönemde kendisine ait cümlelerin eklendiğini söyledi.





Euronews'e röportaj veren Ali Babacan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:





* Bizim partimizin kurulmasının en önemli sebeplerinden birisi sadece mevcut yanlışlara işaret etmek değil, aynı zamanda doğrular konusunda çalışma yapmak ve doğruları ortaya koymak ve ne yapılması gerektiği konusundaki tavsiyelerimizi ve önerilerimizi sürekli dillendirmek.





* Hatta bu tavsiye ve önerilerimizi yüksek sesle dillendirilmeye başladığımız dönemde hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı bana ders vermeyin gibi bir ifade kullandı, beni kastederek. Halbuki o gün söylediklerimizi o gün hemen yapmaya başlasalar, Türkiye bugün daha iyi bir noktada olabilirdi.













“U DÖNÜŞÜ VAR”





* Kaldı ki ekonomide biliyorsunuz dış politikada son 2 haftadır ciddi u dönüşleri var. Yani faiz enflasyonun sebebidir derken birden bire, Merkez Bankası politika faizini çok hızlı bir şekilde artırdı. Avrupa Birliği’ne, Batı’yı, NATO’yu düşman gösterirken hükümet birden bire u dönüş yaptı. Türkiye’nin geleceği Avrupa Birliği’ndedir dedi. Şimdi bu ciddi u dönüşleridir.





* Ve bakın bizim şu son bir aydır kongrelerde söylediğimiz cümleleri şu anda hükümet kullanmaya başladı. Demek her ne kadar sizden ders almayız diyorlarsa da kopya çekmekte fena değiller, onu görüyoruz.









* Cümle cümle, ifade ifade benim o konuşmalardan alıp bakıyoruz, cumhurbaşkanının konuşmasına ifadeler, cümleler taşınıyor. Ülkemiz için iyi. Keşke yapsalar ama yapmayacaklar. Çünkü o konuşma metinlerini hazırlayıp da cumhurbaşkanının önüne koymakla iş bitmiyor. Onu fiili uygulaması gerekiyor. Fiili uygulama da iyi insanlarla işini bilen ve dürüst insanlarla olur. İyi uygulama aynı zamanda doğru bir zihniyetle olur.





* Gerçekten hukuka bağlı hisseden bir zihniyet, anayasayla kendini bağlı hisseden bir zihniyet ve kadro çalışmasını, ekip çalışmasına önem veren bir zihniyet, istişareye önem veren bir zihniyet olur. Bu zihniyetin tamamen ortadan kalktığını gayet iyi bildiğimiz için biz sadece diyoruz güzel söylüyorlar ama keşke yapsalar da görsek diyoruz. Lafla bu iş olmuyor. İşle, uygulamayla ancak kanaat getireceğiz diyoruz.



