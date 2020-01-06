Ali Babacan'dan Erdoğan'ı kızdıracak cevap

Yeni parti hazırlığında olduğu biline Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik faiz suçlamasına cevap verdi. "Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım" diyen Babacan, "Devletin piyasaya ödediği faiz 3 yılda 57 Milyar’dan 139 Milyar TL’ye ulaşıyor. Artış oranı yüzde 144" ifadelerini kullandı.





Twitter hesabı üzerinden Erdoğan'a yanıt veren Babacan, şu ifadeleri kullandı:





"Dün akşamdan bu yana faiz konusu üzerinden yapılan tartışmaları izliyorum. Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım. Ancak bizim Türkiye’nin bugününe ve geleceğine odaklanmamız gerekiyor.





"Faizlerle ilgili güncel birkaç rakamı paylaşmak isterim: Merkezi yönetim bütçesinden ödenen faiz 2017 yılında 57 Milyar iken 2018’de 74 Milyar TL’ye çıktı. Hükümetin programına göre faiz ödemeleri 2019’da 103 Milyar, 2020’de 139 Milyar TL.





"Dikkatinizi çekmek isterim: Devletin vatandaşlarından vergi toplayarak piyasaya ödediği faiz 3 yılda 57 Milyar’dan 139 Milyar TL’ye ulaşıyor. Artış oranı yüzde 144. Dahası, Türkiye’nin hayat pahalılığı gibi, işsizlik gibi devasa sorunları var.





"Gerçekleri saklamadan ülkemizin sorunlarını açıkça konuşmamız gerekiyor. Türkiye’nin yaşadığı bunca sıkıntı varken, anlamsız tartışmalar üretmek yerine çözüm için çalışmak zorundayız. Çalışıyoruz."





Erdoğan: Bunlar hep faizciydi





Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında Ahmet Hakan'ın ekonominin 'iyiye gittiğini' anlatmasının ardından faiz konusundaki yaşanan sürece ilişkin, yeni parti çalışması yapan Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'e de göndermelerde bulunmuştu.





Erdoğan, "Ben 2008'de 'Kriz bizi teğet geçecek' dediğimde, şimdi yeni parti kuran arkadaşlar benim yanımdayken krizin teğete geçeceğine inanmıyordu. Bunlar hep faizciydi. Faiz düşerse enflasyon düşer. Ben hala buna inanıyorum. 2020'de faiz de enflasyon da tek haneli rakama gelecek" ifadelerini kullanmıştı.