Samanyolu Haber /Gündem / Ali Babacan'dan ilginç iddia: Erdoğan gazetelerden öğrendi, 'ya bu ne' dedi /29 Eylül 2022 12:12

Ali Babacan'dan ilginç iddia: Erdoğan gazetelerden öğrendi, 'ya bu ne' dedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı programda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden" öğrendiğini belirtti.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına katıldı. Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendiğini söyledi.

DEVA Partisi lideri, "Paradan 6 sıfırı biz attık diyor. Paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendi. Bana sordu ertesi gün, 'Ya bu ne' dedi, 'Paradan 6 sıfır mı atıyorsunuz?' dedi. Ben de 'evet' dedim. 'Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım niye sen açıkladın' dedi" ifadelerini kullandı.

"Paradan 6 sıfır atma törenini biz Merkez Bankası'nda yaptık" diyen Babacan, şunları kaydetti: 

"Bugün böyle bir şey olsa, tören Merkez Bankası'nda mı yapılır yoksa külliyede mi yapılır? Bunu kendisini kınamak için söylemiyorum. Devletin başındaki kişi her şeyi bilmek, her şeye burnunu sokmak zorunda değil. Devletin başındaki kişinin yapacağı iş, ehil ve dürüst kadroları kilit yerlere koyacak ve genel koordinasyon sağlayacak o kadar."

Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140’ıncı Yıl Özel Ödülleri Töreni’nde yaptığı açıklamada, "Paye çıkarmaya çalışanlar var. Ya sen kimsin? 6 sıfırı Türk Lirası’ndan çıkaran bu başbakan. Sen kimsin ya? Başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya?" diye konuşmuştu.
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