Samanyolu Haber /Politika / Ali Babacan'dan RTÜK'e çağrı /25 Kasım 2020 21:53

Ali Babacan'dan RTÜK'e çağrı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın RTÜK'e MHP Lideri Devlet Bahçeli ile ilgili bir çağrıda bulunduğu ifade edildi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, RTÜK'e MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmaları için 18 yaş sınırı getirilmesi çağrısı yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Çanakkale İl Kongresi'nde konuştu.

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son dönemdeki çıkışlarına işaret ederek "Seçimlerde vatandaş oy verdi, bir cumhurbaşkanı seçti. Seçilen cumhurbaşkanı tuttu, yüzde 10 oy almış bir genel başkana memleketi teslim etti. Milli irade dediğiniz şey, yüzde 10 oy almış bir genel başkanın devleti esir alması mı? Küçük ortak, ne kadar siyasetçi varsa hepsine bağırarak fırça çekiyor. İktidar partisindenmiş, muhalefettenmiş hiç fark etmiyor. Çok bağırıyorsunuz. Bağırmayın diye önünüze mikrofon koyuyorlar. Bu ülkenin sizin yüzünüzden dünya kadar sorunu var." dedi.

MHP lideri Bahçeli'yle ilgili RTÜK'e de bir "çağrı" yapan Babacan, "Pandemi döneminde çocuklarımız evlerde. Onların edep ve ahlâkını bozacak hakaretlerin yayınlanması çok yanlış. Evde bağırış çağırış dinlemelerini istemiyoruz. Küçük ortağın yayınlarına 18 yaş sınırı konulsun lütfen." ifadelerini kullandı.
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