Ali Babacan'dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşım

AKP’den istifa ettikten sonra yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Ali Babacan, resmi sosyal medya hesabından öğrencilerle gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin fotoğraf paylaştı.
11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ünde desteklediği Ali Babacan, yeni parti kurma çalışmalarına devam ediyor. Öğrencilerle bir araya gelen Ali Babacan, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.
Babacan, paylaştığı fotoğrafa “30 farklı üniversiteden öğrencilerimizle buluştuk. Ülkemizin temel sorunlarını ve çözüm yollarını değerlendirdiğimiz etkinliğin hatıra fotoğrafını buraya bırakıyorum. #sizidinliyorum” yorumunu yaptı.
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