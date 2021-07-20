Samanyolu Haber /Gündem / Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması /20 Temmuz 2021 14:07

Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi tartışmasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay’ın Antakya ilçesinde yurttaşlarla biraraya geldi.Bir yurttaşın “Suriyelilere yeni tavizler verilmesi durumunda Antakya’nın çok ciddi güvenlik ve terör sorunları yaşayacağı kanaatindeyim” sözleri üzerine Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Suriyelilerin çözümü Suriye’de. Önce Suriye’de barış ve istikrarın hakim olması için Türkiye’nin çözümlerin parçası olması gerekiyor. Türkiye şu anda sorunların parçası. Suriye’yle ilgili strateji olmalı. Türkiye’nin Suriye’de herkesle konuşuyor olması ve Suriye’nin iç meselelerinde taraf olmaktan çekilmesi gerekiyor. Suriye’de barış ve istikrar ancak böyle sağlanır.”

"BARIŞ SAĞLANMADIKÇA DÖNME ŞANSLARI YOK"

“Suriye’de barış, istikrar ve huzur sağlanmazsa buradaki Suriyelilerin Suriye’ye gitmek gibi bir şansının olmadığını biliyorsunuz" diyen Babacan, şöyle devam etti:

"Bunun popülizminin yapılacağını da biz biliyoruz. Şimdi seçimlere doğru giderken bazı partiler çıkacak, ‘Bize oy verin, bunların hepsini göndereceğiz’ diyecekler. Ama ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar. Biz gerçekçiyiz. Suriyelilerin çözümünü Suriye’de aramak gerekir. Suriye politikasının tamamen yeniden yazılması gerekiyor.”
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