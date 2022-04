Ali Babacan'dan yeni mesaj

BirGün'dekigöre, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftara DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte geldi. İmamoğlu, Ali Babacan’a ve DEVA Partililere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını iletti. Babacan, “Cumhurbaşkanı seçimlerinde altılı masanın adayı büyük bir zafer kazanacak” dedi.DEVA Partililer, İstanbul İl Başkanlığı’nın Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bugün düzenlediği iftarda bir araya geldi. Programa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Partiye yeni üye olanlara rozet takılan programda Ali Babacan, gündeme dair değerlendirmeler yaptı.Babacan, "O gün geldiğinde, oy kullanmak üzere kabinin içine giren dertli vatandaşlarımızı dermansız bırakmamak için çalışıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatıyorum: DEVA Partisi, bu seçimlere kendi adıyla, sanıyla, kendi şanıyla, namıyla, kendi logosuyla, amblemiyle girecektir. DEVA Partisi, her alanda hazırladığı çözümlerle oy pusulasında kendi ismiyle, damlasıyla yer alacaktır" ifadelerini kullandı.Babacan, şöyle devam etti: "O kurtuluş gününde mührü damlaya öyle bir basacağız ki Ankara’da, Beştepe’de birileri yerinden zıplayacak. Damla damla biriken bu su hiç durmayacak, taşacak. DEVA Partisi’nin damlaları birikecek, sel olacak, tüm barajları yıkacak. Evet arkadaşlar, hep beraber yıkacağız o barajları. Değerli arkadaşlar; biz, boş kavgalarla, laf oyunlarıyla oyalanmıyoruz. Daima ileriye bakıyoruz. Somut çözümler için çalışıyoruz. Tam demokrasi hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Özgürlük için, adalet için, zenginlik için çalışıyoruz. Adaletin, merhametin yere düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye’yi öfkeye teslim etmeyeceğiz. Türkiye’yi rövanşların ülkesi yapmayacağız. Ülkemize hep beraber sahip çıktı, sahipsiz bırakmayacağız. Adaletin olmadığı tek bir yola dahi girmeyeceğiz. Demokrasimizi güçlendireceğiz.""Cumhurbaşkanı seçimlerinde, altılı masanın adayı büyük bir zafer kazanacak" diyen Babacan, şunları söyledi: "Bu iş çözülecek. Biz, altılı masada, demokrasimizi kurtarmak için el ele verdik. Türkiye’yi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçireceğiz. Türkiye’yi, sağ salim barış, özgürlük ve adalet limanına ulaştıracağız. Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız. Tarihi sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getireceğiz. Seçimlerden sonra tüm dünya Türkiye’yi konuşacak. Seçimlerden sonra tüm dünya DEVA Partisi’ni konuşacak. Türkiye’nin yıldızı parlayacak. Bu açlık, bu yoksulluk, bu adaletsizlik, bu umutsuzluk bitecek. Tüm Türkiye’nin yüzü gülecek arkadaşlar, tüm Türkiye’nin. Pazar günü 1 Mayıs, bu vesileyle alın teriyle, akıl teriyle çalışan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü de kutluyorum.”İftar programında konuşan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını iletti.İmamoğlu, "Özünde demokrasiyi barındırmayan her türlü siyaset, her türlü yönetim, sonuç itibariyle bir dayatmadır, bir zorbalıktır. Türkiye’yi iki kutba ayrılmış bir toplum haline getirmek isteyen insanlar, ayrıştırma gayreti ve düşmanlık hisleriyle siyaset yapanlar için iyi biliyoruz ki yolun sonuna gelinmiştir. Bu ülkenin iyi kalpli, gönlü temiz insanlarının vicdanlarında artık kesinlikle onlara yer olmadığını biliyoruz. Cumhuriyet, bize fikri ve vicdanı hür insanlar olarak, bu ülkede eşit ve onurlu bir ortak yaşamı kurma imkanı sunmuştur. Maalesef bu imkanı istismar edenler var. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında yepyeni bir sayfa açacak ve bu ülkede farklılıklarımızla bir arada, özgür ve mutlu bir yaşamı hep birlikte kuracağız. Bize bu umudu veren en önemli gelişme, hiç kuşkusuz, 6 siyasi partinin Türkiye’yi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e taşıma kararlılığıyla bir araya gelmiş olmasıdır" ifadelerini kullandı."Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırma iradesiyle hareket eden 6 siyasi partiye ve liderlerine büyük bir sorumluluk düşüyor" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti: "Bu sorumluluk bilinciyle davranarak ülkemiz adına umut olan tüm liderlere ve özellikle bugün burada bizi onurlandıran Sayın Ali Babacan’a hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Elbette bu akşam burada olacağımı bilen ve kendisini aradığımda, ‘Bu akşam iftara katılacağım’ diye söylediğimde, ‘Çok kıymetli Ali Babacan’a ve onun nezdinde bütün DEVA Partililere selamımı ilet’ diyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da sizlere selamını iletiyorum. İnanıyorum ve biliyorum ki Türkiye’de her şey çok güzel olacak. İnanıyor ve diliyorum ki 6 siyasi partinin bu birlikteliği önümüze çok kıymetli bir sayfa açacak.