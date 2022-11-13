Ali Babacan'ın miting afişleri AKP'li belediye tarafından söküldü

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

DEVA PARTİSİ İKİ YIL ÖNCE DE İZİN ALAMAMIŞTI





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’da yapacağı grup toplantısı öncesinde AKP İl Başkanı tarafından billboardlara asılan ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan afişler yerinde kalırken, CHP teşkilatının astığı 'hoş geldin' pankartları toplatıldı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün saat 15.00'te Denizli Ulus Meydanı'nda halka seslenecek. Ali Babacan'ın miting konuşması öncesi Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği yerlere asılan miting tanıtım brandaları ve afişleri belediyenin zabıtalar tarafından söküldü. Deva Partisi Denizli İl Başkanı Bekir Kırar, brandaların sökülmesine tepki gösterdi.Bekir Kırar, bugün gerçekleşecek olan mitingle ilgili astıkları pankartların, Denizli Büyükşehir Belediyesi zabıtaları tarafından sökülerek, ortadan kaldırıldığını belirterek “Korkunun ecele faydası yok. Baskı ve yıldırma politikalarıyla ortaçağ karanlığını yaşatmaya çalışanlara, halkımız ilk fırsatta gereken cevabı verecektir” dedi.Şifre Haber'e açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Denizli İl Başkanı Bekir Kırar “Bizden korkanlar, mitingimiz öncesi her türlü engelli çıkarmak için yoğun çaba gösteriyorlar” diyerek, yaşananları şu şekilde dile getirdi:"Ne yazık ki son bir haftadır adaletin tesis etmediğini ve ‘Benden olmayanın canı çıksın’ anlayışının hakim olduğunu, demokrasinin sadece lafta kaldığını müşahede ediyoruz.Demokrasi şölenimiz olarak gördüğümüz mitingimiz için Büyükşehir Belediyesi her türlü engellemeyi yapıyor. Tarafımıza billboard vermediği gibi, gerekli makamlardan izin almış olmamıza rağmen büyük bir gayretle astığımız duyuru brandalarımız da belediye zabıtaları tarafından sökülerek, adeta yok ediliyor. Kısacası, 21. yüzyılda adeta orta çağ karanlığını yaşatmaya çalışıyorlar.Günlerdir adım adım takip edildik. Biz branda ve afişlerimizi asıp daha oradan ayrılmadan, belediye zabıtaları tarafından söküldüğünü gördük.Çok açık bir şekilde ifade ediyorum ki Demokrasi ve Atılım Partisi’nden korkuyorlar. Bu eylemleri de korkularının dışa yansıyan halidir. Ama korkunun ecele faydası yok. Halkımız demokrasiye aykırı bu utanç verici davranışı yaşatanları gözleriyle görüyor. Zamanı geldiğinde yapanlar da yaptıranlar da utanacaktır.Biz de yapılanları milletimize şikayet ediyor ve hukuksuzluklarını milletimizin engin ferasetine bırakıyoruz.”DEVA Partisi temsilcileri Ağrı'da billboard talebinde bulundu. Talebe, “Yer var” cevabı verildi. Bunun üzerine billboardların parası yatırıldı. Ancak daha sonra afişlerin asılmasına izin verilmedi.Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Samsun'da ise afişlerin DEVA Partisi'ne ait olduğu anlaşılınca AKP'li Belediye “Afişleri asacak elemanımız yok” diyerek izin vermedi. Malatya'da da benzer durum yaşandı. Çorum'da ise billboardlar boş dururken Belediye Başkanlığı, “Yer yok” dedi. Bazı illerde, izinli asılan billboardaki afişler de söküldü.