Samanyolu Haber /Gündem / Ali Babacan'ın partisi için tarih belli oldu /04 Kasım 2019 10:38

Ali Babacan'ın partisi için tarih belli oldu

AKP'den istifa edip yeni parti kurma arayışına giren Ali Babacan cephesinde takvim netleşmeye başladı

SHABER3.COM

AKP’den istifa ederek yeni parti hazırlıklarına başlayan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan cephesinde partinin kuruluş sürecine ilişkin Babacan önderliğindeki partinin aralık ayının sonunda kuruluacağı belirtilirken, yeni oluşumun kurucular kurulunun renkli isimlerden oluşacağı bildirildi.

Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik, Babacan ekibiyle yaptığı görüşmeyi aktardığı bugünkü yazısında, yeni partinin kurulum çalışmalarına belirlenen olağan takvim süreci çerçevesinde devam edildiğini yazdı.

AKP’Lİ İSİMLERİN YER ALMAYACAĞINA YALANLAMA
Babacan ekibinin, bazı haberlerde yer alan “kurucular kurulunda geçmişte AKP ’de yöneticilik veya milletvekilliği yapmış isimlerin veya hâlihazırda milletvekili olanların yer almayacağı” yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

‘RENKLİ BİR TABLOYLA KARŞILAŞACAKSINIZ’
Yazıda ayrıca, yeni partinin kurucular kuruluna ilişkin siyasi yelpazesinin ne olacağı sorulan Babacan ekibinin“Renkli bir tabloyla karşılaşacaksınız. Kurucu yapının oluşuna katkı sunanlara bakınca insanlar kendisini asli kurucu unsur gibi hissedecek” yanıtını verdiği belirtildi.
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