Babacan'ın partisine sürpriz isim!

Adalet v Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun yeni parti kurma hazırlığında olan eski başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın partisine katılacağı belirtiliyor.





Yeniçağ gazetesinin haberine göre, yeni parti hazırlıklarını tamamlamak üzere olan Babacan'ın Yeneroğlu'na partisine katılması için teklif götürdü. Teklifi kabul eden Yeneroğlu'nun Babacan tarafından kurulacak partinin kurucu üyeleri arasında yer alacağı ifade edildi.





BABACAN "LİDER ODAKLI DEĞİL, BİR KADRO HAREKETİ OLACAĞIZ" DİYOR





Yeneroğlu'nun Babacan'ın teklifine mukabil şu ifadeleri kullandığı kaydedildi: “Benim siyaset anlayışıma Ali Babacan’ın profili çok daha uyuyor. Babacan 'lider odaklı değil, bir kadro hareketi olacağız ve toplumun tüm renkleri kendisini bulacak' diyor. Temiz siyasete inanan, özgürlükçü Türkiye hayali taşıyan bir kadro Türkiye’yi çok sağlıklı bir sürece götürebilir.”





AKP’den istifa eden İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, bir süredir Ali Babacan ve ekibiyle temasta olduğu belirtiliyor.