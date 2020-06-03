Ali Bayram Ağabey gurbette ruhunun ufkuna yürüdü...

Özellike Orta Asya hizmetlerinin başlamasında büyük katkısı olan Dr. Ali Bayram bir süre önce beyin kanaması sebebiyle felç geçirmişti. Bir süredir Mısır'ın başkenti Kahire'de ikamet etmek zorunda bırakılan Dr. Bayram gurbette ruhunu teslim etti.





Vefatın ardından Fethullah Gülen Hocaefendi de bir taziye mesajı yayınladı:





İman ve Kur’an hizmetine gönül vermiş ve hayatını o istikamette yaşamış, kıymetli insan Ali Bayram Hoca ruhunun ufkuna yürüdü. Hizmetlerdeki gayreti, insanlarla münasebetlerdeki mahareti ve hatır bilen bir gönül insanı olmasının yanında, hicret bezmi açılınca Orta Asya’ya hicreti ile de arkadan gelen geç nesillere hüsnü misal olmuş öncülerdendi. Yaşamakta olduğumuz zulüm sürecinden o da hissesine düşeni almış ve bu sefer de cebri hicrete maruz kalarak ülkesinden ayrılmıştı. Cenab-ı Rabbülalemin’den diler ve dilenirim ki, hem Ali Bayram Hocayı hem de hicret yolunda veya hicret diyarlarında ruhunun ufkuna yürüyen bütün kardeş ve hemşirelerimi “… Her kim de Allah ve Peygamber uğruna hicret etmek için evinden çıkar, sonra bu yolda ölürse şüphesiz onun mükafatı Allah’a aittir.” Ayetinin şümulüne dahil etsin. Zira O’nun rahmet hazineleri, ihsan ve lütufları sonsuzdur, sınırsızdır.

Aileleri, çocukları, akrabaları, yakınları ve hizmetimize gönül vermiş arkadaşlarıma sabr-ı cemil niyaz ediyorum.





M. Fethullah Gülen