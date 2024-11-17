Ali Bulaç, yıllar sonra açıkladı: 'İtirafçı ol dediler, kabul etmedim, avukatsız kaldım'

Youtube’da yayınlanan ‘Atlas Fikir Kulübü’ programında Ali Ağcakulu’nun sorularını cevaplayan Ali Bulaç, bir dönem avukatsız kaldığını ve Fethullah Gülen Hocaefendiye ‘iftira atmaya’ zorlandığını anlattı. TR724'te yer alan habere göre Ali Bulaç, o gün yaşadıklarını şöyle aktardı:





Avukatsız kaldım uzun bir süre. Kimse davayı almıyor. Bir avukatım ‘İtirafçı ol’ dedi. Ben de dedim ki ya kötü bir şeyler bilsem itiraf edeyim. Ama ben hiçbir şey bilmiyorum. Etrafımdaki tanıdığım insanlardan hiçbir duyum almadım. Mesela ne diyeyim itirafçı olmak için? Avukat, ‘Fethullah Gülen meczuptur, hastadır, mehdidir. Hz. İsa olduğuna inanıyor, delidir gibi şeyler söyle’ dedi.





Dedim ki ‘Fethullah Gülen’in benim açımdan eleştiriye açık bazı görüşleri var. Sonuçta ben İhvan kökenliyim. Ali Şeriati’nin çizgisindeyim. Fakat ben çıkıp nasıl bunları diyeyim. Bu yakışır mı bana… Onun İslami görüşleri, analizleri Kur’an’ı yorumlama tarzı yazılır, çizilir ama bu senin dediğin bambaşka bir şey’ dedim.





Avukat, ‘Ya bunu bu şekilde söylersin ya da beni de tutuklarlar, dosyayı almıyorum’ dedi ve avukatlığımı bıraktı. Bu kişi Bizim aile avukatımızdı, ismi önemli değil. Daha sonra HÜDA-PAR ve HDP’den iki avukat geldi. Avukatlığımı yapmak istediler ama kabul etmedim.





Ali Bulaç, 15 Temmuz sonrası yaşadıklarına dair hatıralarını da anlatıyor. Gözaltındayken rahatsızlandığını, şekerinin 500’lere kadar çıktığını, hastaneye kaldırıldığını anlatan Bulaç, kaldırıldığı hastanede ranzaya kelepçelendiğini anlatıyor. Kendisinin bizzat emniyete giderek teslim olduğunu ancak buna rağmen evinin talan edildiğini söyleyen Bulaç, “Evden aldıkları bilgisayarım, dosyalarım vardı. Hala alamadım. Mahkeme iadesine karar verdi. Emniyet’e 4 kez gittim ancak geçiştirdiler. Artık vazgeçtim.” diyor.