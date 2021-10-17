Samanyolu Haber /Gündem / Ali Edizer'e kötü haber /17 Ekim 2021 13:16

Ali Edizer'e kötü haber

Savcılık, laiklik karşıtı söylemleri ve medeni hukuku hedef alan açıklamaları nedeniyle kendisine ‘yobaz’ diyen kadını şikayet eden Ali Edizer’in başvurusuna takipsizlik verdi.

SHABER3.COM

Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen ve GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olduğu dönemde erkeklere yönelik olarak 'Boşanmayın, ikinci eş alın' çağrısı yapması büyük tepki çeken Doktor Ali Edizer, bu sözlerine bir kadının yaptığı yorumu şikayet etti.

Hürriyet'in haberine göre, N.B isimli kadın, Edizer’in paylaşımının altına “Senin gibi yobazın canı cehenneme hiç evlenmeyen milyonlar var” diye yazdı.

Edizer, bu yorumla kendisine hakaret edildiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Ancak savcılık, sürdürdüğü soruşturmanın ardından takipsizlik kararı verdi.

"HAKARET DEĞİL"

Savcılık kararında, Edizer’in söylediği sözlerle siyasi rol üstlendiğine ve eleştiriye açık bir beyanat verdiğine dikkat çekilip özetle şöyle denildi:

“Tüm toplumu ilgilendiren bir konuda yeni bir tartışmanın başlamasına sebep olacak şekilde açıklama yapan müşteki, kamuoyu önünde tanınmış ve böylece edindiği ‘tanınmış kişi’ sıfatıyla eleştiriler hakkındaki tahammül yükümlülüğü artmıştır. Müştekinin kendisine yönelik eleştirilere karşı tahammül eşiğinin daha ileri bir noktaya taşınması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığı, sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında sert eleştiri mahiyetinde kaldığı sonucuna varılmıştır.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali Edizer'e kötü haber Sonraki Haber >>

Nura gark oldu semavat-ü zemin!

Nura gark oldu semavat-ü zemin!

'TÜGVA'nın malları hazineye aktarılacak'

'TÜGVA'nın malları hazineye aktarılacak'

Millet damacana ile benzin kuyruğuna girdi

Millet damacana ile benzin kuyruğuna girdi

AKP'li Hüsniye Erdoğan'dan beyin yakan zam savunması

AKP'li Hüsniye Erdoğan'dan beyin yakan zam savunması

Suriyeli mülteci çocuğu temsil eden dev kukla Emel, bu sefer Paris'te

Suriyeli mülteci çocuğu temsil eden dev kukla Emel, bu sefer Paris'te

TÜGVA belgelerinde neler dikkat çekiyor?

TÜGVA belgelerinde neler dikkat çekiyor?

"Gece 2'ye kadar doların yükselişini izledim"

İşte Silivri Emniyet Müdürü'nü intihara sürükleyen anlara ait o video

İşte Silivri Emniyet Müdürü'nü intihara sürükleyen anlara ait o video

İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması

İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması

Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır

Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:46:11