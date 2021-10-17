Ali Edizer'e kötü haber

Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen ve GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olduğu dönemde erkeklere yönelik olarak 'Boşanmayın, ikinci eş alın' çağrısı yapması büyük tepki çeken Doktor Ali Edizer, bu sözlerine bir kadının yaptığı yorumu şikayet etti.







Hürriyet'in haberine göre, N.B isimli kadın, Edizer’in paylaşımının altına “Senin gibi yobazın canı cehenneme hiç evlenmeyen milyonlar var” diye yazdı.





Edizer, bu yorumla kendisine hakaret edildiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Ancak savcılık, sürdürdüğü soruşturmanın ardından takipsizlik kararı verdi.





"HAKARET DEĞİL"





Savcılık kararında, Edizer’in söylediği sözlerle siyasi rol üstlendiğine ve eleştiriye açık bir beyanat verdiğine dikkat çekilip özetle şöyle denildi:





“Tüm toplumu ilgilendiren bir konuda yeni bir tartışmanın başlamasına sebep olacak şekilde açıklama yapan müşteki, kamuoyu önünde tanınmış ve böylece edindiği ‘tanınmış kişi’ sıfatıyla eleştiriler hakkındaki tahammül yükümlülüğü artmıştır. Müştekinin kendisine yönelik eleştirilere karşı tahammül eşiğinin daha ileri bir noktaya taşınması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığı, sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında sert eleştiri mahiyetinde kaldığı sonucuna varılmıştır.”



