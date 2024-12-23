Samanyolu Haber /Gündem / Ali Erbaş başkanlığındaki Diyanet'e bir skandal suçlama daha: Sınav sorularını dağıttı! /23 Aralık 2024 11:12

Ali Erbaş başkanlığındaki Diyanet'e bir skandal suçlama daha: Sınav sorularını dağıttı!

Diyanet’in, hacda sağlık personeli olarak görev almak isteyenlere yönelik gerçekleştirdiği sınavda soruların bazı adaylara "dağıtıldığı" öne sürüldü. Diyanet’in, “Görülen lüzum üzerine” sınavı iptal etmesi iddiaları kuvvetlendirdi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında umrede sağlık personeli olarak görev almak isteyen adaylara yönelik gerçekleştirdiği sınavla ilgili skandal niteliğinde bir iddia ortaya atıldı.

BirGün gazetesindeki habere göre; sınav, 9 Kasım’da tamamlandı. Ancak aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir’in de yer aldığı 19 kentte merkezi olarak gerçekleştirilen sınav 20 Aralık’ta, “Görülen lüzum üzerine” iptal edildi.

Diyanet, binlerce adayın girdiği iptal edilen sınavın yeniden yapılacağını açıkladı ancak yeni sınavın tarihi açıklanmadı. Adaylara gönderilen duyuruda, “Test sınavına katılmak üzere çağrılan sağlık personelinin, müracaat esnasında bildirdikleri iletişim numaraları aracılığıyla test sınav yer ve tarih bilgisi SMS ile bilahare paylaşılacaktır” denildi.

SORULAR MI DAĞITILDI?
Diyanet İşleri Başkanlığı, sınavın iptal gerekçesini açıklamazken başkanlık kaynaklarının iptal nedenine yönelik iddiası, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. İddiaya göre, sınav soruları sınavdan önce bazı yöneticilere verildi. Soruları alan kişilerin, yakınlarına soruları gönderdiği de ileri sürülürken Adana’da sınava giren bir adayın soruları WhatsApp gruplarında paylaştığı savunuldu.

Edinilen bilgiye göre, sınava giren bir aday, soruların WhatsApp grubunda dolaşmasını CİMER’e şikayet etti. Şikayetin ardından müfettişler soruşturma başlattı ve iptal kararı alındı.

Diyanet kaynakları, “Mülakata istedikleri kişinin hak kazanması” amacıyla soruların dağıtıldığını öne sürdü.

Hacca görevli gidecek personel günlük 2 bin TL’ye yakın harcırah alıyor.
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