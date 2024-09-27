Ali Erbaş kanunları beğenmediğini ‘ölümse ölüm’ diyerek açıkladı: Nasıl caydıracağız?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırşehir programı kapsamında Cuma namazının ardından Ahi Evran Üniversitesi'nde öğrencilere ahi pilavı dağıttı. Erbaş, pilav dağıtımının ardından, 7. Uluslararası Ahilik Haftası Sempozyumu'nda bir konuşma gerçekleştirdi.





Erbaş, "Katil tespit edilse ne olacak? İsterseniz bin sene ceza verin, bizim acımız dinecek mi? Biz, caydırıcılık özelliği olan bir kanun işletmiş olacak mıyız? 2 yaşındaki bebeğe yapılanları görüyorsunuz. Ne cinayetler işleniyor. Kanunlarda caydırıcılık var mı? İsterseniz bin sene ceza verin, 'yatarım nasıl olsa, yemeğim de geliyor, suyum da veriliyor.' Bu caydırıcı mı?" diye konuştu.





Erbaş, kalabalık öğrenci topluluğuna konuşurken, Diyarbakır'da işlenen Narin cinayeti ve Tekirdağ'daki olayla ilgili de açıklamalarda bulundu.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cezaların işlenen suçlara göre caydırıcı etkiye sahip olması gerektiğini belirtirken konuşmalarına şu şekilde devam etti:"Ölümse ölüm, idamsa idam. Öyle değil mi, nasıl caydıracağız? İmam Gazali şöyle diyor; 'Caydırıcılık özelliği olan kanunlar' bunlar da yetmiyor. Dünya kurulduğundan beri kanunlar var, mahkemeler var. Milattan önce 2 binli yıllarda yaşamış 'Hamurabi' denilen birisi var. Yaptığı kanunların gökten indiğine inanıyor Babil halkı ama yine caydıramadı insanları. O zaman uhrevi müeyyide, ahiret bilinci. Biz onun için günde 40 sefer namazda 'Maliki Yevmiddin' diyoruz."