Samanyolu Haber /Gündem / Ali Erbaş şaşırtmaya devam ediyor: 450 metrekarelik tripleks villasının kirası sadece 975 TL imiş /30 Aralık 2024 10:41

Ali Erbaş şaşırtmaya devam ediyor: 450 metrekarelik tripleks villasının kirası sadece 975 TL imiş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Bilkent'teki tripleks villasının kira bedeli 2025'te 1404 TL'ye yükselirken, emsali olan villaların kira fiyatlarının 110 bin TL'ye ulaştığı belirtildi.

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Ankara’nın en pahalı semtlerinden Bilkent’te oturan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 450 metrekarelik tripleks villasına aylık yalnızca 975 TL kira ödüyor. Kamu bütçesinden ısınma, elektrik, su ve telefon gibi tüm sabit giderleri karşılanan bu villa, 6 koruma ile özel olarak korunuyor.

EMSAL VİLLALAR 110 BİN TL
Bilkent’teki benzer villaların kira bedellerinin 110 bin TL civarında olduğu, satış fiyatlarının ise 30 milyon TL’yi aştığı biliniyor. Bu durum vatandaşın tepkisine yol açarken, "Ekmek elden su gölden, hayat onlara kolay" yorumları yapıldı.

26 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, kamu konutları kira bedellerine 2025 yılında yüzde 44 zam yapıldı. Bu kapsamda Erbaş’ın ödediği kira 1404 TL’ye çıkacak.

ERDOĞAN’IN YAVRU SARAYI
Sözcü'den alınan habere göre Diyanet İşleri Başkanı'nın villasının yanı sıra, Erdoğan çiftinin ikamet ettiği 250 odalı yavru saray da dikkat çekiyor. Sarayda 104 metrekare kapalı, 89 metrekare açık havuz, geniş bir mutfak, 2 tenis kortu ve acil tıp merkezi bulunuyor. Ancak Erdoğan’ın bu saray için kira ödeyip ödemediği bilinmiyor.
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