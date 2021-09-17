Ali Erbaş, yeniden Diyanet İşleri Başkanı oldu





Erbaş ayrıca, sosyal medyanın kullanımıyla ilgili düzenleme istemesi ile tartışıldı.





Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş son olarak, 'Günaydın' tartışması ile gündeme geldi, tartışmalar sırasında yerine önerdiği 'Selamün Aleyküm'ün 4 bin yıldır Museviler tarafından kullanılan bir selamlaşma kalıbı olduğu gündeme geldi.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, karar sonrası Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:"Daha bir aşk ve heyecan ile yeniden Bismillah. Anayasamızın 'toplumu din konusunda aydınlatma' görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Başkanı olarak bu ulvî göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle"Ali Erbaş, başkanlığının ilk döneminde bazı açıklamaları ile tartışma yarattı.Ali Erbaş’ın Ayasofya’nın açılışındaki sözleri de muhalefetin bir bölümü tarafından “Atatürk’e hakaret” olarak değerlendirildi. Erbaş, "Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" sözlerini kullanmıştı.