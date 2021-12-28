Samanyolu Haber /Gündem / Ali Erbaş'ın yardımcıları, kendisinden 'cesur' çıktı /28 Aralık 2021 09:45

Ali Erbaş'ın yardımcıları, kendisinden 'cesur' çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın, “korkularından yeni araç alamadıklarını” savunmasına karşın başkan yardımcılarına, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile yeni araçlar tahsis edildi.

SHABER3.COM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “korkularından yeni araç alamadıklarını” savunmasına karşın Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile yakın zamanda Diyanet İşleri başkan yardımcılarına yeni araçlar tahsis edildiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre araçlar, “ekonomik sıkıntılar nedeniyle kiralama usulü ile alınarak” başkan yardımcılarına verildi.

Başkan Erbaş, tepkiler nedeniyle halen eski başkan Mehmet Görmez’in makam aracını kullandığını belirterek, “Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” demiş ve kullandığı makam aracının 11 yıllık olduğunu söylemişti. Erbaş’ın açıklamasıyla başlayan tartışmalar sürerken, Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı yaptığı Türkiye Diyanet Vakfı’nın ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nda başkan yardımcısı olarak görev yapan isimlere araç tahsis ettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, düzenlenen vakıf toplantısında, Diyanet İşleri başkan yardımcılarına tahsis edilmek üzere yeni araçlar kiralanması yönünde karar alındı. Araç satın alım yerine kiralanma yönteminin izlenmesinin nedeninin ise “son dönemde ekonomideki artışlar ve ekonomik sıkıntılar” olduğu öğrenildi.

Söz konusu vakfın mütevelli heyeti üyeleri arasında Diyanet İşleri başkan yardımcıları Burhan İşliyen ile Huriye Martı da bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali Erbaş'ın yardımcıları, kendisinden 'cesur' çıktı Sonraki Haber >>

Bingöl'de ortalık karıştı

Bingöl'de ortalık karıştı

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

Alaeddin Yavaşça

Alaeddin Yavaşça

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Sadık Köpek, 2021'in en çok izlenen videolardan biri oldu

Sadık Köpek, 2021'in en çok izlenen videolardan biri oldu

Yandaş televizyoncu, devletin kurduğu tuzağı tane tane anlattı: Enayiler!

Yandaş televizyoncu, devletin kurduğu tuzağı tane tane anlattı: Enayiler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:55:43