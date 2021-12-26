Ali Erbaş'tan 'makam aracı' sitemi: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu anda eski Başkan Mehmet Görmez’in kullandığı 11 yıllık aracı kullandığını ve korkudan yeni araç alamadıklarını ifade etti.







Başkan Erbaş, kendisinin “Zengin için cennetin bir kapısı açılırsa, yoksulun bin kapısı açılır” dediği iddiası üzerinden “Ali Erbaş dalga mı geçiyorsun? Senin bindiğin araba kaç lira? İsraf diyorsun, Diyanet İşleri Başkanı olarak senin 500 tane salonun var. Müftülerle toplantı yapıyorsun 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otellerde. Yazık günah” tepkisini gösteren eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’a yanıt verdi.





Erbaş, Zanka TV’ye gönderdiği mesajında Okuyan’ın paylaştığı sözün kendisine ait olmadığını belirterek “Büyük ihtimalle F... olabilir. Mahkeme konuyu takip ediyor. Benim böyle bir ne yazım ne konuşmam var. Böyle bir söz İslam’a aykırı” dedi.





‘GÖRMEZ’İN ARABASINA BİNİYORUM’







Erbaş, kullandığı araba konusunda da şunları söyledi:





“Araba konusunu da belirteyim. 6 sene önce Diyanet’e yeni bir araba verilmişti. Mehmet Görmez Hoca Başkan iken. Hocayı çok rahatsız ettikleri için çok üzüldü ve cumhurbaşkanlığına geri gönderdi. Eski arabaya binmeye devam etti.





Erbaş, eski başkanın makam aracını kullanmaktan ise dert yandı. 6 yıl önce eski başkan Mehmet Görmez'e lüks makam aracı alınmış ve kamuoyundan gelen büyük tepkiler üzerine Görmez aracı başbakanlığa iade etmek zorunda kalmıştı. Görmez'in kullandığı eski aracı kullanmak zorunda kaldığını belirten Erbaş, "O arabaya şu anda ben biniyorum. 11 yaşında. Geçenlerde bozuldu yolda kaldık, koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuza yeni araba alamıyoruz" ifadelerini kullandı.





LÜKS OTELLERDE TOPLANTI AÇIKLAMASI





Erbaş, lüks otellerde Diyanet personeliyle yapılan 'hizmet için eğitim programları'nı ise "Oteller kapanmamak için zararına hizmet veriyor" diyerek cevapladı. "Zaman zaman sezon dışı zamanlarda bazı otellerin kapalı olduğu zamanlarda devletin verdiği harcırah karşılığında hizmet içi eğitimler yapıyoruz tüm kurumlar gibi. Otel sahibinin de zararına olsa da hiç olmazsa çalışan personelini tutmuş oluyor. Kışın işlerine son vermemiş oluyor. İmamlarımızın bilgilerini yenilemeye, kendilerini güncellemeye ihtiyaçları var. Zor şartlarda bunu yapıyoruz” diye konuştu.