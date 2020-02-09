Samanyolu Haber /Gündem / Ali İhsan Yavuz sözlerini inkâr etti, "Kanıtlasınlar istifa edeyim" dedi /09 Şubat 2020 23:22

Ali İhsan Yavuz sözlerini inkâr etti, "Kanıtlasınlar istifa edeyim" dedi

İstanbul seçimleri sonrası CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığını kazanmasının ardından seçimin iptal edilme sürecinde aktif rol alan ve "Hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu" söylemiyle dikkat çeken AKP'li Ali İhsan Yavuz, şimdi de bu sözleri söylemediğini iddia etti. Yavuz, "Kanıtlasınlar istifa edeceğim" diyerek şaşkınlık oluşturdu

Ali İhsan Yavuz sözlerini inkâr etti.

Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurulu başkanları ve sandık görevlilerinin “kamu görevlisi olmaması nedeniyle” 31 Mart İstanbul seçimlerini iptal etmişti.  Yenilenen seçimin galibi Ekrem İmamoğlu olurken, seçim döneminde AKP’li Yavuz’un kullandığı bir cümle seçim sürecine damga vurmuştu.

“BİRİSİ İSPAT ETSİN, İSTİFA EDECEĞİM”

Seçim sürecinde kullandığı “Hiçbir şey olmamış ise, biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu” sözünün CHP tarafından üretildiğini iddia eden Yavuz, böyle bir sözün olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

* Ne oluyor bilmiyorum hani bana atfedilen meşhur bir söz var ya; hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu diye. Bunu da CHP'liler üretti, ben ses çıkartmıyorum diye bakmayın.

* Burada da söylüyorum eğer benim böyle bir sözüm varsa, gocunduğum için söylemiyorum çok da hoşuma gidiyor ve gıda da alıyorum açıkçası.

* Çünkü bunlarla uğraşsınlar yani sakız lazım, biz de işimizi yapalım. Ama bunu kendileri ürettiler, yok böyle bir söz.

* Bana birisi ispat etsin, ben istifa edeceğim. Ama eğer CHP ispat edemeyecek ise ve istifa edeceklerse onlardan bir tane ayakta kalmaz, hepsi düşmüş olur.
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Ali İhsan Yavuz sözlerini inkâr etti.

Ali İhsan Yavuz sözlerini inkâr etti.

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