AKP'li Yavuz'dan 'erken seçim' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TV100 televizyonunda yayınlanan Pazar Siyaseti programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.





'Erken seçim' sorusu yöneltilen Ali İhsan Yavuz, şunları söyledi:





"Seçimler yaklaştı demek mümkün. Siyasi partiler seçimin yapıldığı günün ertesi günü başka bir seçime hazırlanır. AK Parti olarak biz böyle davranıyoruz. Biz çoktan bu hazırlıklara başladık. Şimdi 2 yıldan daha az bir zaman var. Yapılan değişiklikler 1 yıl geçmeden uygulanamaz. 1 yıl dolmadan seçim olması halinde o değişikliklerin, o seçim için uygulanması mümkün olmaz. Seçim Kanunları açısından söylüyorum. Dolayısıyla burdan baktığımızda 'bir şeylerin zamanı geldi' demek mümkün."





"Seçim erkene alınacak mı?" sorusuna yanıt veren Yavuz, "Evet 2023'ün 24 Haziran'ında yapılması gerekiyor 1 yılın dolması için oysa kanun gereği 18 Haziran 2023'te yapılacak. Yani 6 günlük bir erken seçim mümkün. 18 Haziran 2023’te Türkiye bir seçime hazır olsun" diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık süreciyle ilgili tartışmalara da yanıt veren Yavuz, şu ifadeleri kullandı:





"Sayın Cumhurbaşkanımızın bir daha aday olamayacağına ilişkin bir fikri ileri sürmeniz mümkün değil. Kendilerini zeki sanarak 'Olmaz ama eğer erken seçim olursa 1 gün bile olur' diyorlar, ne alakası var."





"Aslında muhalefet partisi 'Gel bana mecbur ol' diyor. Ben sana neden mecbur olayım, yasa ortada. Hem diyorsun ki erken seçim olmasa Cumhurbaşkanı aday olamayacak. Muhalefet en çok Cumhurbaşkanımızdan korkuyor."