Samanyolu Haber /Gündem / Ali İpek: Ben, kız kardeşlerim ve ailem neden bu listedeyiz? /08 Nisan 2021 09:18

Ali İpek: Ben, kız kardeşlerim ve ailem neden bu listedeyiz?

Hazine Bakanlığı tarafından mal varlıklarına konulan İpek ailesinin genç ferdi Muhammet Ali İpek, kız kardeşlerin de isminin de listede yer aldığını belirterek, "Benim, kız kardeşlerimin ve ailemin hiçbir ferdinin, terör suçuna bulaşmış tek bir kişiyle dahi bir bağlantısı olmadı ve olamaz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla toplam 377 kişinin Türkiye’deki mal varlığını donduruldu. Mal varlığı dondurulanlar arasında TMSF tarafından el konulan Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek’in oğlu Muhammet Ali İpek, kızları Esme ve Esra İpek de yer aldı.

Ali İpek, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yayınlanan listede olmayı asla kabul etmiyorum, etmiyoruz. Vatanıma neden dönemiyorum? Çünkü birilerinin canı beni terörist ilan etmek istemiş” dedi.

İpek, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete yer alan listede terör örgütü üst düzey yöneticileri başlığı altında kendisinin ve ve daha hayatlarının baharındaki kız kardeşlerinin isminin yer aldığına işaret ederek, “Bırakın terör örgütü yöneticiliğini, bizim tüm hayatımız boyunca, benim, kız kardeşlerimin ve ailemin hiçbir ferdinin, terör suçuna bulaşmış tek bir kişiyle dahi bir bağlantısı olmadı ve olamaz. 5 yıl geçti, tespit edilemedi. Ben, kız kardeşlerim ve ailem neden bu listedeyiz?” sorusunu yöneltti.

Kendisin 5 yıl önce 23 yaşında eğitim için geldiği Londra’da kendi halinde yaşayan bir insan olduğunu ifade eden Ali İpek, paylaşımına şöyle devam etti: “Yayınlanan listede olmayı asla kabul etmiyorum, etmiyoruz. Vatanıma neden dönemiyorum? Çünkü birilerinin canı beni terörist ilan etmek istemiş.

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