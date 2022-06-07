Samanyolu Haber /Medya / Ali Kırca'nın yeni fotoğrafını böyle paylaştı /07 Haziran 2022 20:04

Ali Kırca'nın yeni fotoğrafını böyle paylaştı

Yaptığı siyaset ve tartışma programlarıyla bir dönem adından sıkça söz ettiren televizyoncu Ali Kırca, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir hayat sürüyor. Dönem dönem yaptığı ziyaretlerde paylaşılan fotoğraflarıyla gündeme gelen Kırca'nın son olarak Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret ettiği aktarıldı.

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Bir dönemin ünlü televizyoncusu Ali Kırca, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin paylaşılan fotoğrafla birlikte uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir hayat süren Ali Kırca da bu pozuyla sosyal medya üzerinden de olsa görüntü vermiş oldu.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Türkiye'de bir döneme damga vuran haber spikerleri arasında yer alan Ali Kırca, uzun süredir kameralardan uzakta yaşıyordu. Uzun süredir görünmeyen 73 yaşındaki Ali Kırca, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

ALİM KARACA'YI ZİYARET ETTİ

Ali Kırca'nın gündem olan fotoğrafı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyareti sırasında çekildi. Ali Kırca, Belediye Başkanı Alim Karaca'ya misafirperverliği için teşekkür etti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, Kırca'nın Türkiye'de haber sunuculuğu denildiğinde akla ilk gelen isimler arasında yer aldığını söyledi. Kırca'ya nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür eden Karaca, "Samimi ziyareti ve sohbetiyle bizleri onurlandırdı" diye konuştu.

İşte Kırca'nın son hali...

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